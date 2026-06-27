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    Fiscalía investiga robo de más de 37 mil dólares desde unidad policial de Carabineros en Colchane

    El dinero habría sido incautado previamente en un procedimiento por contrabando. La Fiscalía del Tamarugal instruyó diligencias con personal especializado y Asuntos Internos de Carabineros para determinar responsabilidades.

    Por 
    Felipe Rivera
    Fiscalía investiga robo de más de $37 mil dólares desde unidad policial de Carabineros en Colchane. Imagen de redes sociales de Carabineros.

    La Fiscalía Local del Tamarugal investiga la sustracción de más de 37 mil dólares y más de 800 bolivianos —unos 34 millones chilenos, aproximadamente— desde una unidad policial de Carabineros en Colchane, Región de Tarapacá.

    Según informó el fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, “el pasado 24 de junio de 2026, la Fiscalía Local del Tamarugal recibió una denuncia que daba cuenta de una sustracción ocurrida al interior de la unidad policial de Carabineros de Colchane”.

    De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, el dinero sustraído correspondería aparentemente a una incautación realizada en el marco de un procedimiento por contrabando de dinero.

    Torres explicó que el Ministerio Público instruyó diligencias con personal especializado de Carabineros y también con funcionarios de Asuntos Internos de la institución.

    “La idea es esclarecer y realizar las diligencias de rigor que nos permitan llegar pronto a la ubicación o determinación de los responsables de esta sustracción”, sostuvo el fiscal.

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