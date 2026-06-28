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    Marcha del Orgullo 2026 congrega a más 100 mil asistentes en el centro de Santiago

    Los organizadores hicieron un llamado a "avanzar en la reforma a la Ley Zamudio, establecer sanciones contra los discursos de odio” y alertaron sobre amenazas a los derechos LGBTIQ+ tanto en Chile como a nivel internacional. La jornada registró incidentes aislados entre distintos bloques de manifestantes.

    Por 
    Javiera Ortiz
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Más de 100 mil personas se congregaron en la alameda de Santiago para la XXVI Marcha del Orgullo este sábado con el fin de conmemorar el día internacional del orgullo LGBTIQA+ y visibilizar las demandas de la comunidad.

    Según el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y la Fundación Iguales, quienes convocaron la manifestación, hicieron un llamado a “avanzar en la reforma a la Ley Zamudio, establecer sanciones contra los discursos de odio” y alertaron sobre amenazas a los derechos LGBTIQ+ tanto en Chile como a nivel internacional.

    La marcha comenzó con discursos en Plaza Baquedano, donde participaron representantes de organizaciones de derechos humanos, activistas y miembros de distintas embajadas, entre ellas México, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Noruega, Reino Unido y Portugal.

    Marcha del Orgullo 2026 congrega a más 100 mil asistentes en el centro de Santiago DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Estamos felices con esta alta convocatoria, con más de 100 mil personas. Esto viene a reflejar que nuestra lucha no descansa, ni duerme, ni menos volverá a los armarios”, señaló la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga.

    El desfile fue encabezado por adultos mayores de la comunidad LGBT+ del grupo Años Rosados, de Acción Gay, junto a la directora ejecutiva de Iguales, María José Cumplido, y el fundador del Movilh, Rolando Jiménez.

    “Muchas personas, hoy adultas, vivieron su juventud en tiempos en que expresar libremente la orientación sexual o la identidad de género podía significar la cárcel. Sin embargo, muchos nunca dejaron de luchar por una sociedad más justa e inclusiva”, agregó Zúñiga.

    Marcha del Orgullo 2026 congrega a más 100 mil asistentes en el centro de Santiago DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En esa línea, Jiménez sostuvo que el país enfrenta un escenario de estancamiento y retrocesos en materia de derechos LGBTIQ+, pese a los avances registrados en las últimas décadas.

    “Hoy marchamos porque es urgente responder a esas y otras arremetidas, nacionales e internacionales, que buscan debilitar derechos, impedir nuevos avances o restringir garantías fundamentales para las personas LGBTIQ+”, afirmó.

    Incidentes aislados

    La jornada, sin embargo, estuvo marcada por un enfrentamiento entre miembros del bloque disidente de la manifestación y el Movilh.

    Los incidentes se registraron a la altura del metro Universidad de Chile a raíz de discrepancias ideológicas entre sectores del movimiento, lo que derivó en empujones e intercambio de insultos entre ambos bloques.

    Por un lado, la convocatoria organizada por el Movilh y Fundación Iguales comenzó a las 14:00 horas en la Plaza Baquedano y continuó por la alameda hacia Los Héroes.

    En paralelo, la llamada “contramarcha” inició a la misma hora desde Los Héroes, con un recorrido en sentido contrario. Desde el “Bloque de Acción Disidente”, quienes convocaron la manifestación, han cuestionado el carácter institucional y comercial que, a su juicio, ha adquirido parte de la conmemoración.

    En su convocatoria a través de sus redes sociales señalaron que “el orgullo no nació de la mercantilización, el pinkwashing ni del vaciamiento político de nuestras luchas, sino de la resistencia, la protesta y la organización de nuestras comunidades”.

    Los incidentes se habrían producido cuando ambos grupos coincidieron en un punto de la Alameda. Según los registros en redes sociales, la situación derivó en empujones, intercambio de insultos y momentos de tensión entre manifestantes.

    Posteriormente, el Movilh entregó su versión de lo ocurrido y afirmó que “una columna de aproximadamente 15 personas se instaló frente al camión principal de las organizaciones convocantes, Movilh e Iguales, con el propósito de impedir el avance del desfile y boicotear la movilización”.

    De acuerdo con el Movilh, el grupo permaneció en el lugar cerca de una hora y que la intervención de Carabineros permitió restablecer el desplazamiento de la manifestación.

    La organización expresó un categórico “rechazo” al actuar de los manifestantes disidentes. “Se trató de un intento de boicot autoritario y antidemocrático que vulneró el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación pacífica y de libre desplazamiento de las personas que participaron en el orgullo”, afirmaron a través de un comunicado.

    Sobre las críticas del bloque disidente hacia el Movilh señalaron que “cada persona tiene el derecho de conmemorarlo de la forma que estime pertinente”.

    La marcha se enmarca en un escenario de alza de un 27,1% de denuncias por discriminación en el último año, sumando 3.620 los atropellos, la cifra más alta de la cual se tiene registro, según el XXIV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género elaborado por el Movilh.

    ¿Por qué se conmemora el 28 de junio?

    El día del orgullo se conmemora mundialmente cada 28 de junio en honor a los disturbios de Stonewall en la ciudad de Nueva York en 1969. En aquella ocasión un grupo de las disidencias sexuales se opuso y resistió a una redada policial en el bar Stonewall Inn en Greenwich Village.

    Desde aquel día, la fecha busca visibilizar las diversidades sexuales, reivindicar los derechos del colectivo y recordar la lucha histórica por la igualdad.

    Marcha del Orgullo 2026 congrega a más 100 mil asistentes en el centro de Santiago DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

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