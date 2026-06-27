LATAM envía a Venezuela equipos de emergencia y ayuda humanitaria a afectados por terremotos

Pasado el medio día de este sábado aterrizó en Caracas, Venezuela, un avión “solidario” enviado por la aerolínea LATAM Airlines con equipos de emergencia y ayuda humanitaria destinada a apoyar a los afectados por los dos terremotos que azotaron al país el pasado miércoles con menos de un minuto de diferencia.

En el vuelo viajaron de manera gratuita 163 personas, entre ellos bomberos, rescatistas, equipos médicos, veterinarios y especialistas de Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Perú y España. Asimismo, viajaron representantes de fundaciones colombianas que se sumarán a las labores de asistencia en terreno.

El grupo fue recibido por autoridades del gobierno venezolano. En concreto, el viceministro de América Latina, Mauricio Rodríguez; el viceministro de Protección de Riesgo y Desastres, Juan Carlos Oti, y otras autoridades del Ministerio del Interior y de Protección Civil.

La aerolínea informó, además, sobre el envió coordinado de otros dos vuelos cargueros especiales entre la noche del sábado y el martes próximo, que permitirán transportar aproximadamente 100 toneladas de ayuda humanitaria de organismos internacionales hacia Venezuela.

El cargamento consiste en equipos para la instalación de un hospital de campaña, sistemas de agua y saneamiento, herramientas de soporte, generadores eléctricos e insumos clínicos críticos, como camas hospitalarias, equipamiento para triaje y elementos de protección persona l, con el fin de apoyar las labores de respuesta frente a la emergencia.

El programa “Avión Solidario” de LATAM, desarrollado desde hace 15 años, tiene el objetivo de facilitar la conectividad y capacidad de transporte sin costo para apoyar causas de salud, medioambientales y de respuesta ante emergencias en los países donde opera la aerolínea.

En tanto, LATAM informó que seguirán coordinando el envío de más ayuda a Venezuela en los próximos días, en la medida en que las alianzas lo requieran.

Según cifras oficiales del gobierno venezolano, los fallecidos por los terremotos aumentaron a 1.430 mientras que los heridos suman 3.238.