Registran incendio en embarcación abandonada en Coquimbo: hay una persona detenida
La persona evaluada pasó a control de detención, quien ya tenía otras tres órdenes de detención vigentes.
La noche del pasado viernes se reportó el incendio de una embarcación abandonada en la costanera de la comuna de Coquimbo, lo que movilizó a la Policia Maritima, Bomberos, SAMU y equipos municipales.
El capitán del puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, informó que a las 21:23 le notificaron sobre incendio del Ex-PAM “Isla Lenox”, una embarcación que encontraba varada y en abandono en el sector de Playa Changa.
Al notificar el siniestro, la Policia Maritima (Polmar) de la Armada de Chile acudió al lugar, donde detectaron a una persona en situación de calle, quien habría provocado el incendio tras encender fuego para abrigarse.
Asimismo, personal de Bomberos y seguridad ciudadana del municipio acudieron al lugar para extinguir incendio que afectó a la embarcación. En tanto, el Sistema de Atención Médica de Urgencias Médicas (SAMU) confirmó que la víctima se encontraba en buen estado de salud.
La persona rescatada fue detenida y pasó a control de detención. Sarzosa informó, además, que la persona ya tenía otras tres órdenes de detención vigentes.
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