Registran incendio en embarcación abandonada en Coquimbo: hay una persona detenida

La noche del pasado viernes se reportó el incendio de una embarcación abandonada en la costanera de la comuna de Coquimbo, lo que movilizó a la Policia Maritima, Bomberos, SAMU y equipos municipales.

El capitán del puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, informó que a las 21:23 le notificaron sobre incendio del Ex-PAM “Isla Lenox”, una embarcación que encontraba varada y en abandono en el sector de Playa Changa.

Al notificar el siniestro, la Policia Maritima (Polmar) de la Armada de Chile acudió al lugar, donde detectaron a una persona en situación de calle, quien habría provocado el incendio tras encender fuego para abrigarse.

Asimismo, personal de Bomberos y seguridad ciudadana del municipio acudieron al lugar para extinguir incendio que afectó a la embarcación. En tanto, el Sistema de Atención Médica de Urgencias Médicas (SAMU) confirmó que la víctima se encontraba en buen estado de salud.

La persona rescatada fue detenida y pasó a control de detención. Sarzosa informó, además, que la persona ya tenía otras tres órdenes de detención vigentes.