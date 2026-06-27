Fin de semana largo: más de 140 mil vehículos ya han salido de Santiago

Tal como se esperaba el fin de semana largo generó un alto flujo de santiaguinos que optó por pasar estos días fuera de la capital. De acuerdo al último balance de tránsito de Carabineros entre las 18:00 horas y las 23:59 horas del viernes un total de 142.811 salieron de la Región Metropolitana.

Igualmente, se reportaron 11.299 controles y fiscalizaciones; la aplicación de 3.369 exámenes; 180 infracciones a nivel nacional; 16 siniestros de tránsito; 28 detenidos en todo el país; y un fallecido en siniestros.

De acuerdo a las estimaciones del gobierno se proyecta que más de 900 mil personas viajen en buses interurbanos y cerca de 400 mil vehículos salgan de la capital.

Por ello el Ministerio de Transportes en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas prepararon un plan especial de contingencia vial y de fiscalización para este fin de semana.

Rebajas en peajes

El jueves el ante la salida proyectada de 403.786 vehículos de la capital y posterior retorno, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, hizo un llamado a planificar los viajes y aprovechar los incentivos tarifarios para evitar la congestión.

“El llamado, en primer lugar, es a informarse; existe un conjunto de medidas destinado a promover los horarios con menor tránsito y, por lo tanto, a planificar los viajes, a conducir con precaución y -de este modo- poder disfrutar de estas festividades, para lo cual hemos dispuesto una serie de medidas a través de Carabineros de Chile y las concesionarias. Menos tiempo en un taco, significa más tiempo para disfrutar este fin de semana largo en familia.”, señaló Balmaceda.

Las rebajas tarifarias son las siguientes:

• Peaje a Luca ($1.000): Aplicará para autos y camionetas el viernes 26 (de 07:00 a 13:00 hrs) y el sábado 27 (de 07:00 a 10:00 hrs) en puntos específicos de las Rutas 68 y 5 Norte. Para el retorno del lunes 29, la medida estará vigente de 07:00 a 12:00 hrs en las Rutas 68, 5 Sur y 5 Norte.

• Rebaja para camiones: Descuento del 50% en los peajes de las Rutas 68 y 5 Norte durante el viernes, sábado y lunes, entre las 00:00 y las 07:00 hrs.• Restricción de camiones: Se aplicarán bloqueos en horarios de mayor flujo en las Rutas 5 Norte, 68 y 5 Sur para facilitar el tránsito de vehículos livianos.

• Horarios de mayor congestión: Se espera el mayor flujo de salida el viernes 26 entre las 18:00 y las 22:00 hrs. Para el retorno, el peak de tráfico se concentrará el lunes 29 entre las 16:00 y las 20:00 hrs.

En tanto, tal como explicó el teniente coronel de Tránsito y Carreteras de Carabineros de Chile, Néstor Vega, la institución también está desplegando servicios preventivos con recursos móviles, grúas y ambulancias en las principales rutas del país.

“Vamos a implementar distintos controles en carreteras, tanto en materia de velocidad como fiscalización de los vehículos. El control de velocidad para nosotros ha sido un principal objetivo, ya que es la principal causa de accidentes de tránsito que producen fallecidos. Respecto a la fiscalización de los vehículos, nos vamos a concentrar en los sistemas de retención infantil, en los que los sistemas de los vehículos estén funcionando correctamente y que la documentación sea la correspondiente”, indicó.

Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad al volante, dado que Chile fallecen en promedio cuatro personas diarias en accidentes de tránsito.