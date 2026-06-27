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    Incautan 231 kilos de cocaína y pasta base durante controles en rutas secundarias cerca de Taltal

    El procedimiento se originó tras el hallazgo de un vehículo sin ocupantes cargado con droga. La Fiscalía de Antofagasta informó que, con este operativo, la región superó las 112 toneladas de sustancias ilícitas incautadas desde octubre de 2023.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Incautan 231 kilos de cocaína y pasta base durante controles en rutas secundarias cerca de Taltal

    La vigilancia que personal de Carabineros realiza en rutas secundarias de la Región de Antofagasta permitió incautar 231 kilos de droga en las cercanías de la comuna de Taltal, frustrando el traslado de una importante cantidad de sustancias ilícitas.

    El procedimiento se originó tras el hallazgo de un vehículo sin ocupantes en una ruta próxima a la comuna, el cual mantenía en su interior 167 kilos de clorhidrato de cocaína y 64 kilos de pasta base de cocaína. Según detalló el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, también se incautaron 11 kilos de ketamina.

    Las diligencias quedaron a cargo de funcionarios de la sección OS7 de Carabineros de Antofagasta y de la Fiscalía de Taltal, quienes trabajan en la recopilación de antecedentes para identificar y ubicar a los responsables del delito.

    “La vigilancia que personal de Carabineros realiza en nuestras rutas secundarias de la región permitió nuevamente frustrar los planes de una organización criminal que pretendía movilizar una importante cantidad de drogas de alta peligrosidad”, señaló Castro Bekios.

    Incautan 231 kilos de cocaína y pasta base durante controles en rutas secundarias cerca de Taltal JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El persecutor destacó que, con este nuevo procedimiento, la Región de Antofagasta superó la barrera de las 112 toneladas de droga incautadas desde octubre de 2023 a la fecha.

    “Una cifra que merece destacarse, porque es el resultado del trabajo, no de una, sino que de todas las instituciones que participan en la persecución penal del crimen organizado”, sostuvo.

    Castro Bekios agregó que, en el caso del Ministerio Público, este resultado responde al trabajo de fiscales y funcionarios de la Fiscalía Regional de Antofagasta.

    Sin embargo, advirtió que alcanzar esa cifra no implica disminuir los esfuerzos frente al narcotráfico transnacional.

    Incautan 231 kilos de cocaína y pasta base durante controles en rutas secundarias cerca de Taltal

    “Alcanzar esta meta no implica, en caso alguno, bajar los brazos. Todo lo contrario, nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos para ser cada día más eficientes e implacables en la lucha contra el narcotráfico transnacional que intenta penetrar nuestras fronteras”, afirmó.

    El fiscal regional añadió que la estrategia de combate al crimen organizado debe seguir fortaleciéndose en todos sus niveles, incluyendo frontera, carreteras, ciudades e investigación patrimonial.

    “Cada kilo de droga que le arrebatamos a estos grupos criminales se traduce en más seguridad y mejor calidad de vida para las familias, no solo de nuestra región, sino que también de nuestro país”, concluyó.

    De acuerdo con la Fiscalía, durante los primeros seis meses de este año, la labor de las instituciones del Estado ha permitido incautar 46,5 toneladas de droga en la Región de Antofagasta, lo que representa siete toneladas más que durante todo 2025.

    Más sobre:CarabinerosDrogasIncautaciónTaltalAntofagasta

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