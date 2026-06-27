Los planes de Salcobrand al 2030

El mercado de las farmacias ha crecido con fuerza en el último tiempo, aunque más impulsada por los actores independientes que por las grandes cadenas. Aún así, la industria sigue siendo dominada por cuatro grandes operadores: Cruz Verde, Salcobrand, Farmacias Ahumada y Dr. Simi. Salcobrand, controlada por la familia Yarur, cuenta con 480 sucursales a nivel nacional y quiere seguir ganando terreno.

Hoy la marca farmacéutica es liderada por Mauricio Caviglia, que lleva casi ocho años en el cargo. El gerente general relata que el 2025 fue un año desafiante para la firma, ante los cambios que implementó la ley corta de Isapres y que significaron una caída de las ventas.

“Los excedentes que se generaban para los cotizantes se acabaron y eso era una fuente de financiamiento importante, sobre todo para la gente más joven. Los jóvenes ocupaban mucho los excedentes para comprarse dermatología y ese tipo de productos, también de prevención. Esa baja de recursos pegó en las ventas y se notó bastante, sobre todo el primer semestre”, cuenta el líder de la cadena.

Sin embargo, durante la segunda mitad del año la caída se pudo revertir. Caviglia detalla que si bien entre enero y junio del 2025 las ventas cayeron un 7%, en el segundom semestre lograron contrarrestar esa caída y cerrar el año con una expansión nominal anual de la facturación en un 9% versus el 2024. Esto, mediante un cambio en la estrategia.

“Empezamos a ampliar la oferta. Sobre todo después de la pandemia, agarró mucha fuerza la prevención. Nosotros empezamos a desarrollar toda una línea de bienestar. Entonces empezamos a diversificar ese negocio y de alguna forma nos permitió generar un área de desarrollo que estaba creciendo en el mundo y obviamente fue una oportunidad para las farmacias”, comenta. En 140 sucursales ahora cuentan con nutricionistas para impulsar productos de prevención de enfermedades.

Con esto, se vio un cambio en la composición de las ventas. Mientras que hace cinco años la facturación de remedios representaba un 75% del total, ahora es un 65%. “La tendencia en el mundo es más prevenir que curar”, afirma Caviglia.

“La industria de los medicamentos crece más o menos, nominalmente, un 4 o 5% al año. Dado que no crece mucho, se complementa con otro tipo de productos, que es la dermatología, vitaminas, suplementos, productos de consumo que, de alguna forma, nos ayudan a crear una mejor propuesta para el consumo”, añade.

Un nuevo liderazgo

En agosto del año pasado, Luis Enrique Yarur dio un paso al costado y entregó el liderazgo de Empresas SB, matriz de Salcobrand, a la siguiente generación, con su hijo Diego Yarur tomando el mando. El gerente general de Salcobrand relata cómo ha sido el cambio de mano.

“De alguna forma su hijo marca cierta continuidad en los valores y todo el tema reputacional del grupo. Pero viene con una visión más de crecimiento, de modernización, del mundo digital, de la inteligencia artificial” describe Caviglia. Diego Yarur está impulsando el crecimiento inorgánico de Empresas SB, por ejemplo, con la compra de Rotter & Krauss.

El foco del nuevo presidente de la matriz es la modernización de la firma y comenzar a implementar herramientas tecnológicas que le permitan ser más eficientes de cara al cliente. Ese es uno de los foco para la inversión que tendrá la compañía de aquí al 2030, la que asciende a US$35 millones.

Otra de las metas que quieren alcanzar con esta inversión es alcanzar los 500 establecimientos. Actualmente, tienen 480 sucursales. “El óptimo nuestro es llegar a 500 locales. Este año vamos a abrir 14 locales más. El año pasado abrimos 40”, cuenta Caviglia. Las aperturas serán principalmente en regiones y de las 14 nuevas sucursales, 10 serán farmacias y cuatro serán locales wellness coaching, un formato que se centra en nutrición. Hoy sólo tienen dos sucursales de este tipo, una en Viña del Mar y otra en Santiago.

Además, enfocarán los recursos en nuevo equipamiento de refrigeración para su centro de distribución, y potenciar el e-commerce, que ha venido creciendo a dos dígitos en los últimos años.

Caviglia asegura que el negocio farmacéutico “es rentable si tienes alto volumen. Hay ganancias (para Salcobrand). No son grandes ganancias, pero las hay”.

La competencia

Hoy en la Región Metropolitana, Salcobrand es la segunda cadena más relevante, después de Cruz Verde, y bastante cercana a Dr. Simi. Salcobrand estima que a nivel nacional esta última la supera en número de locales a nivel nacional. Eso sí, cuando hablamos de facturación, la compañía de la familia Yarur se declara como “la farmacia número uno en ventas“. Su ticket promedio ronda los $25 mil.

Respecto a Farmacias Ahumada y el cambio de dueños, con el retorno del antiguo dueño de Cruz Verde al mercado, Guillermo Harding, Caviglia dice que “nuestra participación de mercado en la industria de las cadenas no ha variado y no nos ha pegado en nada”, afirma.

Sobre su competencia con Dr. Simi, que ha crecido con fuerza en los últimos años, Caviglia relata que tienen focos distintos. “Está muy enfocado al mundo de los genéricos. Mi opinión personal es que es un mercado más Fonasa”, declara.

Para Farmacias Salcobrand, “la estrategia es meterse en rubros en los que somos líderes”, apunta el ejecutivo. Estiman que tienen una participación de mercado de 47% en las ventas de medicamentos para enfermedades crónicas, y allí es donde quieren seguir consolidándose. Adicionalmente, distribuyen el 90% del GES privado para pacientes de isapres. En el mundo público, son la única cadena de farmacia adherida a la Ley Cenabast, y bajo esa misma condición, están trabajando con algunos hospitales para incorporar el GES público de Fonasa. Durante el segundo semestre pilotearán un modelo para que los pacientes puedan retirar medicamentos en sucursales de Salcobrand, en vez de los consultorios. Partirán con tres hospitales en Santiago, Los Ángeles y Puerto Montt.