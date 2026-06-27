A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming
Las selecciones juegan uno de los últimos partidos por la tercera fecha del Mundial.
Jordania se mide con Argentina por el Grupo H del Mundial durante este sábado, en uno de los últimos partidos de la tercera fecha.
El conjunto de medio oriente viene de caer por 1-2 ante Argelia, mientras que los trasandinos celebraron un triunfo por 2-0 tras jugar con Austria en la jornada anterior.
Cuándo juega Jordania vs. Argentina
El partido de Jordania contra Argentina es este sábado 27 de junio a las 22:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos.
Dónde ver a Jordania vs. Argentina
El partido de Jordania contra Argentina se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del duelo va por las plataformas DGO y Paramount+.
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