A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming. Foto referencial de archivo Selección Argentina

Jordania se mide con Argentina por el Grupo H del Mundial durante este sábado, en uno de los últimos partidos de la tercera fecha.

El conjunto de medio oriente viene de caer por 1-2 ante Argelia, mientras que los trasandinos celebraron un triunfo por 2-0 tras jugar con Austria en la jornada anterior.

Cuándo juega Jordania vs. Argentina

El partido de Jordania contra Argentina es este sábado 27 de junio a las 22:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos.

Dónde ver a Jordania vs. Argentina

El partido de Jordania contra Argentina se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del duelo va por las plataformas DGO y Paramount+.