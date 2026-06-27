SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Impulsadas por la nostalgia, TikTok y el año mundialista, estas prendas han salido de la cancha para instalarse en las calles, transformándose en una expresión de estilo, identidad y pertenencia.

    Por 
    Equipo Paula

    Hace algunos años, una camiseta de fútbol era una prenda reservada para el estadio, las canchas de barrio o las tardes de partido. Hoy, en cambio, es una de las piezas más deseadas del clóset. Se usa con jeans anchos, faldas satinadas, pantalones de sastrería o incluso sobre vestidos. La tendencia tiene nombre: blokecore.

    El término proviene de la palabra británica bloke —algo así como “tipo” o “amigo”— y se inspira en la estética de los hinchas ingleses de los años 80 y 90: camisetas de equipos, zapatillas deportivas, denim y una actitud relajada. Lo que comenzó como una referencia a la cultura futbolera terminó convirtiéndose en un fenómeno de moda global, impulsado por TikTok, las celebridades y el renovado interés por la nostalgia de los noventa y los dos mil.

    El Mundial de Fútbol 2026 no ha hecho más que acelerar esta tendencia. Las camisetas de las selecciones dejaron de ser solo una forma de apoyar a un equipo para transformarse en una declaración de estilo y pertenencia. Y es precisamente ahí donde la moda y el deporte vuelven a encontrarse.

    Con ese espíritu, adidas presentó su colección oficial de camisetas de selecciones para el torneo, reinterpretando una de las prendas más icónicas del fútbol como una pieza capaz de cruzar sin esfuerzo desde la tribuna al streetwear.

    Las nuevas camisetas de países como Argentina, México, Alemania, España, Italia, Japón y Venezuela combinan referencias culturales, herencia deportiva e innovación. Y, al igual que propone el blokecore, están pensadas para convivir con el vestuario cotidiano: un blazer oversized, una falda midi o un par de jeans pueden ser suficientes para incorporarlas al día a día.

    La conversación en torno a esta tendencia también llegó a Chile. En el Fan Fest de adidas, The Yard, instalado en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), la marca reunió a referentes del fútbol, la moda y la cultura para reflexionar sobre cómo las camisetas deportivas se han convertido en un símbolo que va mucho más allá del deporte.

    A la jornada asistieron creadores de contenido como Tati Fernández, Valentín Benet y Clari Capelli, además de figuras del fútbol chileno como Esteban Paredes, Diego Rivarola, Marcelo Barticciotto y Joaquín Montecinos. También participaron nombres ligados a la música y el estilo, entre ellos Princesa Alba, Pablito Pesadilla, Abril de Fresa y Ropero Paula.

    La escena resume perfectamente el momento que vive la moda: las fronteras entre deporte, cultura y estilo son cada vez más difusas. Y en un año mundialista, la camiseta de fútbol parece haber encontrado una segunda vida, una que se juega tanto dentro como fuera de la cancha.

    __

    *The Yard estará abierto de manera gratuita hasta el 12 de julio en el MUT.

    *Este contenido está presentado por @adidascl.

    Más sobre:ModaTendencias de modaStreetwearCamisetas de fútbolAdidasMundial 2026Fútbol y modaModa deportivaMundial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ramírez (UDI) proyecta que megarreforma se convierta en ley en julio y destaca impacto económico

    Registran incendio en embarcación abandonada en Coquimbo: hay una persona detenida

    Alemania registra temperatura récord en medio de ola de calor: termómetro llegó a 41,3°C

    La ONU estima en hasta 6,8 millones las personas afectadas por los terremotos de Venezuela

    Con críticas al gobierno anterior y reconocimiento a Jaime Guzmán: las definiciones de Kast ante el Consejo Social de la UDI

    PDI indaga fallecimiento de dos personas en inmueble de Mulchén

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Congo vs. Uzbekistán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Congo vs. Uzbekistán en TV y streaming

    Registran incendio en embarcación abandonada en Coquimbo: hay una persona detenida
    Chile

    Registran incendio en embarcación abandonada en Coquimbo: hay una persona detenida

    Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming

    Con críticas al gobierno anterior y reconocimiento a Jaime Guzmán: las definiciones de Kast ante el Consejo Social de la UDI

    Un acuerdo para crecer, no para una “cambiatón tributaria”
    Negocios

    Un acuerdo para crecer, no para una “cambiatón tributaria”

    Los planes de Salcobrand al 2030

    Argentino, penquista y emprendedor diversificado: El accionista desconocido de Sky Airline

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio
    Tendencias

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    ¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    Figura histórica de Uruguay barre con Marcelo Bielsa tras el fracaso en el Mundial: “Nunca entendió dónde estaba”
    El Deportivo

    Figura histórica de Uruguay barre con Marcelo Bielsa tras el fracaso en el Mundial: “Nunca entendió dónde estaba”

    A más de 10 mil kilómetros del plantel: Paulo Díaz define su futuro mientras entrena con los cortados en River Plate

    Fórmula 1: en Austria, Mercedes necesita dejar atrás sus fallas ante el alza de Hamilton

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono
    Tecnología

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    La casa del dragón T3: A prueba de fuego
    Cultura y entretención

    La casa del dragón T3: A prueba de fuego

    El libro recomendado: los esenciales cuentos de John Cheever

    ReLoad: Metallica vuelve sobre su época más controvertida

    Alemania registra temperatura récord en medio de ola de calor: termómetro llegó a 41,3°C
    Mundo

    Alemania registra temperatura récord en medio de ola de calor: termómetro llegó a 41,3°C

    La ONU estima en hasta 6,8 millones las personas afectadas por los terremotos de Venezuela

    Tras 32 horas del terremoto: rescatan a bebé recién nacido entre los escombros en Venezuela

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento
    Paula

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención