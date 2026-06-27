Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

Hace algunos años, una camiseta de fútbol era una prenda reservada para el estadio, las canchas de barrio o las tardes de partido. Hoy, en cambio, es una de las piezas más deseadas del clóset. Se usa con jeans anchos, faldas satinadas, pantalones de sastrería o incluso sobre vestidos. La tendencia tiene nombre: blokecore.

El término proviene de la palabra británica bloke —algo así como “tipo” o “amigo”— y se inspira en la estética de los hinchas ingleses de los años 80 y 90: camisetas de equipos, zapatillas deportivas, denim y una actitud relajada. Lo que comenzó como una referencia a la cultura futbolera terminó convirtiéndose en un fenómeno de moda global, impulsado por TikTok, las celebridades y el renovado interés por la nostalgia de los noventa y los dos mil.

El Mundial de Fútbol 2026 no ha hecho más que acelerar esta tendencia. Las camisetas de las selecciones dejaron de ser solo una forma de apoyar a un equipo para transformarse en una declaración de estilo y pertenencia. Y es precisamente ahí donde la moda y el deporte vuelven a encontrarse.

Con ese espíritu, adidas presentó su colección oficial de camisetas de selecciones para el torneo, reinterpretando una de las prendas más icónicas del fútbol como una pieza capaz de cruzar sin esfuerzo desde la tribuna al streetwear.

Las nuevas camisetas de países como Argentina, México, Alemania, España, Italia, Japón y Venezuela combinan referencias culturales, herencia deportiva e innovación. Y, al igual que propone el blokecore, están pensadas para convivir con el vestuario cotidiano: un blazer oversized, una falda midi o un par de jeans pueden ser suficientes para incorporarlas al día a día.

La conversación en torno a esta tendencia también llegó a Chile. En el Fan Fest de adidas, The Yard, instalado en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), la marca reunió a referentes del fútbol, la moda y la cultura para reflexionar sobre cómo las camisetas deportivas se han convertido en un símbolo que va mucho más allá del deporte.

A la jornada asistieron creadores de contenido como Tati Fernández, Valentín Benet y Clari Capelli, además de figuras del fútbol chileno como Esteban Paredes, Diego Rivarola, Marcelo Barticciotto y Joaquín Montecinos. También participaron nombres ligados a la música y el estilo, entre ellos Princesa Alba, Pablito Pesadilla, Abril de Fresa y Ropero Paula.

La escena resume perfectamente el momento que vive la moda: las fronteras entre deporte, cultura y estilo son cada vez más difusas. Y en un año mundialista, la camiseta de fútbol parece haber encontrado una segunda vida, una que se juega tanto dentro como fuera de la cancha.

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*The Yard estará abierto de manera gratuita hasta el 12 de julio en el MUT.

*Este contenido está presentado por @adidascl.