Vuelve Star Fox y el escuadrón liderado por Fox McCloud abandona el hangar del Great Fox para aterrizar en la Nintendo Switch 2 .

Este nuevo remake (porque no es nada más ni nada menos que una gran puesta al día) busca redimir los pasos en falso de entregas anteriores, alejándose de los confusos experimentos de control para centrarse puramente en la acción arcade que consagró a la saga en la defensa del sistema Lylat.

Uno de los temas que ha llamado la atención es el salto gráfico que impulsa Star Fox, haciendo que las fuerzas imperiales de Andross luzcan más amenazadoras y, al mismo tiempo, bellas que nunca. También la fluidez del juego. En un rail shooter donde ejecutar un barrel roll a tiempo para desviar los láseres enemigos lo es todo, esta soltura y naturalidad son vitales para que Slippy no termine pidiendo auxilio con la nave en llamas.

Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

Hay un salto evidente en el tratamiento de los materiales fabricados por Space Dynamics. Los reflejos metálicos en el fuselaje del Arwing, la densa iluminación al sortear el campo de asteroides de Meteo, y el volumen de partículas al detonar una Bomba Nova corren a sus anchas en la Switch 2.

El despliegue táctico desde el espacio profundo hasta el vuelo rasante sobre las bases de Macbeth o los mares contaminados de Zoness ocurre de manera fluida.

Hasta acá todo es impecable, un espectáculo técnico notable para un juego que en su momento acaparaba portadas de las revistas especializadas.

Jugabilidad: Peppy tenía razón, confía en tus instintos

Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

Da la impresión que la gran N decidió no arriesgar con esquemas de control divisivos.

Atrás quedó la obligatoriedad del giroscopio a dos pantallas que vimos en Star Fox Zero en Wii U. Aquí, la experiencia de pilotaje vuelve a las raíces de Star Fox 64, respondiendo a la clásica precisión del control tradicional.

El diseño de niveles mantiene la elogiada filosofía de rutas alternativas, donde salvar a Falco de una emboscada o abatir a ciertos jefes específicos abre caminos ocultos en el mapa táctico hacia Venom.

Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

En mi opinión, el mayor salto jugable está en los combates cerrados (el clásico All-Range Mode).

Los enfrentamientos contra el equipo Star Wolf -con Wolf O’Donnell y Leon Powalski probando quizá una inteligencia artificial mucho más agresiva y evasiva- exigen dominar los frenados y los U-turns a la perfección.

La campaña sigue siendo corta (¿tal vez por eso es más compleja?), pero está diseñada estrictamente para la rejugabilidad, empujando a memorizar las formaciones enemigas para superar los puntajes exigidos por el General Pepper.

¿Vale la pena?

Star Fox llega a Nintendo Switch 2 como un remake de Star Fox 64 con nuevas voces, música orquestal, gráficos renovados, rutas alternativas, modo desafío, batallas online 4 vs 4 y cooperativo para dos jugadores, empaquetando la nostalgia de un equipo mercenario que merecía una puesta al día con todas sus letras.

Es una misión directa, sin relleno y visualmente cautivadora , que ejecuta exactamente lo que el sistema Lylat (y por qué no, la comunidad nintendera) pedía a gritos.

Es un buen peldaño, a la espera de una historia completamente nueva , para esta notable saga que muchos conocimos en un universo que ahora parece hecho de pura ciencia ficción, por allá, en los lejanos años 90, en la SNES.

¿El precio de Star Fox para Chile? $51.990 en su versión digital.