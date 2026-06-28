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    El mejor partido del Mundial: Austria y Argelia reparten puntos en la agonía y avanzan a dieciseisavos de final del Mundial

    En Kansas City, europeos y africanos igualaron 3-3 con goles sobre el epílogo. Ambos clasificaron a la siguiente instancia como segundo y mejor tercero, respectivamente.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Austria repartió puntos con Argelia y ambos clasificaron a la siguiente fase del Mundial 2026.

    En Kansas City, se vivió uno de los partidos que dio cierre a la fase de grupos del Mundial 2026. Por la tercera fecha del Grupo J, Austria y Argelia culminaron la primera ronda con una emocionante igualdad por 3-3. Con la repartición de puntos, ambos se ven favorecidos: Austria pasa en el segundo lugar y enfrentará a España en dieciseisavos, mientras que Argelia se mete por la ventana como mejor tercero y se medirá a Suiza.

    Final de película

    Pese a la magnitud de lo que estaba en juego (nada menos que la clasificación a la siguiente instancia), ambas selecciones desplegaron un fútbol apático en el inicio. Hasta la pausa de hidratación, no había ocurrido absolutamente nada para siquiera consignarlo como una aproximación a la portería.

    De entrada, los dos escuadras dieron la señal de que no iban a querer romper la igualdad, porque la repartición de puntos cumplía con el objetivo que se habían planteado en la previa: avanzar a como diera lugar. Sin embargo, para efectos del espectáculo, aquello fue mal visto, sobre todo por los casi 70.000 aficionados que llegaron al recinto de Misouri.

    Luego de deslucidos pasajes y el reproche del público, solo una jugada que contó con un error grosero pudo abrir el trámite. A los 28′, Argelia se paró mal en el fondo y Marko Arnautovic quedó mano a mano. El delantero, otrora compañero de Alexis Sánchez en el Inter de Milán, definió de forma floja, pero el golero Oussama Benbot respondió aún peor. La pelota le pasó de forma inexplicable por al lado del cuerpo. Sumado a las fallas de Luca Zidane en los duelos con Argentina y Jordania, definitivamente no fue un buen torneo para los arqueros de los Zorros del Desierto.

    Austria abrió el marcador en el duelo ante Argelia.

    El 1-0 complicó las aspiraciones para el conjunto del norte de África, que tuvo que abandonar su plan de cese al fuego. Y lo cierto es que si hubiesen salido con una iniciativa más agresiva desde el comienzo, habrían hecho daño al instante, porque prácticamente no tuvieron inconvenientes para colmar el campo austriaco. A los 39’, por ejemplo, tuvieron un palo de Farès Chaïbi. Luego, a los 44′, marcaron el gol de la igualdad. Rafik Belghali se inventó una jugada personal por la banda derecha, eludió rivales, se metió hasta el área chica y fusiló al meta Alexander Schlager. Así de simple resultó complicar al rival.

    De cara al complemento, el escenario hacía suponer que ambos equipos saldrían a conservar el empate una vez más. Sin embargo, Austria mostró una cuota de competitividad y lo obligó a Argelia a jugar de la misma manera. De este modo, intercambiaron goles de un lado a otro. A los 55′, Marcel Sabitzer arremetió por la entrada del área y anotó un golazo. Cinco minutos después, Riyad Mahrez tuvo que empujar el balón en la boca del arco para el 2-2.

    A esa altura, el resutado parecía conformar a las dos selecciones, que prácticamente firmaron un pacto de no agresión en la última media hora. Sin embargo, cuando estaba todo sellado, los africanos rompieron el acuerdo en el último minuto y encendieron todo. Mahrez, con un tanto agónico, puso el 3-2 y amenazó con sacar a Austria del Mundial a los 90′+4′. En principio, la suerte de los europeos ya estaba sentenciada. No obstante, en el 90′+6′, Saša Kalajdžić marcó en el epílogo y salvó la clasificación. Por el carácter emotivo y los constantes cambios en el marcador (sobre todo en el final), puede ser denominado como el mejor partido, hasta el momento, de toda la Copa del Mundo.

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