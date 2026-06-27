Diputados Republicanos anuncian su apoyo al proyecto de indulto general para uniformados en el contexto del 18-O

La bancada de diputados Republicanos declaró su respaldo al proyecto de indulto general para uniformados condenados en el marco del estallido social en 2019, anunciado por el Partido Nacional Libertario (PNL).

Así blindaron la iniciativa los parlamentarios Sebastián Zamora, Javiera Rodríguez, Valentina Becerra, Enrique Bassaletti y Benjamín Moreno, el jefe de Bancada. Anunciaron su apoyo para cuando la medida sea discutida en la Cámara Baja y criticaron que se mantenga en privación de libertad a funcionarios “por haber hecho exactamente lo que el Estado les ordenó”.

“Yo usé el uniforme y sé lo que es pararse frente a una turba que quiere quemarlo todo. Por eso me indigna ver a un funcionario preso por haber hecho exactamente lo que el Estado le ordenó”, comentó Zamora, quien también es un ex carabinero.

Asimismo, Bassaletti, general en retiro de Carabineros, afirmó que este proyecto “viene a poner las cosas en su lugar: que pague el que destruyó y que se respalde al que protegió. Lo voy a apoyar con todo, porque en esto no hay punto medio : o se está con los que cuidan a Chile o con los que lo quemaron”.

Rodríguez precisó que el indulto particular es una facultad exclusiva del Presidente, pero que sí es competencia del Congreso el proyecto de indulto general. “Ahí mi posición no admite ambigüedades, porque mientras a los violentistas se les premió con pensiones e indultos, a quienes sostuvieron el Estado de Derecho se les persigue. Esa lógica perversa la vamos a corregir”, dijo.

El jefe de Bancada, Benjamín Moreno, también hizo ahínco en su respaldo a la iniciativa: “detrás de cada vitrina rota, de cada pyme quemada y de cada vecino que no pudo dormir tranquilo, hubo un carabinero poniendo el cuerpo para que la violencia no se tomara nuestros barrios. Por eso voy a apoyar este proyecto cuando llegue a la Cámara, porque defender a quienes nos defendieron no es un favor, es una deuda de país”.

Por su parte, la diputada Becerra enfatizó que el proyecto “es un acto de justicia con la institución que nos cuida todos los días”.