La Unión Demócrata Independiente realizó este sábado su Consejo Social, instancia en la que entregó al Presidente José Antonio Kast el documento “Una Agenda Social para Chile”, elaborado por equipos del partido tras encuentros regionales.

El texto fue entregado al mandatario por el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, y reúne propuestas en materias como seguridad e inmigración, reactivación económica, fortalecimiento de la familia, salud, vivienda, además de probidad y transparencia en el Estado.

Según informó el partido, el documento fue construido a partir de un recorrido por distintas regiones del país, donde se recogieron preocupaciones ciudadanas y propuestas para levantar políticas públicas tras los primeros 100 días de Gobierno.

UDI entrega a Kast agenda social con propuestas en seguridad, salud, vivienda y familia

“Los Consejos Regionales fueron el espacio para una discusión valiosa, franca y reveladora acerca de las urgencias sociales de las cuales nos tenemos que hacer cargo”, señaló Ramírez.

En esa línea, el timonel gremialista afirmó que algunas de esas urgencias corresponden a problemas que se arrastran desde hace años, como las listas de espera en salud, mientras que otras responden a nuevas realidades del país, como la baja natalidad y la soledad de los adultos mayores.

Las propuestas entregadas

El documento está estructurado en seis capítulos y plantea, entre otros puntos, la necesidad de generar entornos seguros, crear alternativas para jóvenes, fortalecer a la familia, impulsar el crecimiento económico y avanzar en la modernización del Estado.

Entre las propuestas incluidas se encuentra el término del analfabetismo funcional, a través de una malla curricular modernizada en lenguaje y matemáticas, además de educación cívica y reforzamiento del inglés en todos los niveles.

UDI entrega a Kast agenda social con propuestas en seguridad, salud, vivienda y familia SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

En materia de infancia, la UDI plantea abordar la situación de más de 45 mil niños fuera del sistema, apuntando a su inserción o reinserción para evitar una mayor espiral de vulnerabilidad.

En salud, el texto reconoce como urgencias las listas de espera, la baja natalidad y la soledad de los adultos mayores. Además, propone un Sistema Tributario Pro Familia, que contemple IVA rebajado para la compra de la primera vivienda y devolución de impuestos por gastos de escolaridad, como matrícula y útiles.

La agenda también plantea avanzar en el proyecto de Sala Cuna Universal y aumentar progresivamente el bono por hijo hasta duplicarlo, llegando a $2.000.000 por menor al momento de la jubilación de la madre.

UDI entrega a Kast agenda social con propuestas en seguridad, salud, vivienda y familia

En vivienda, el documento propone un mecanismo de Pie Cero, con apoyo estatal para que jóvenes puedan acceder al pie de su primer hogar.

Finalmente, en materia de Estado, la propuesta considera una reforma al Estatuto Administrativo, incorporando el mérito y la selección como criterio principal, además de mayor flexibilidad, movilidad y sanciones al mal desempeño.