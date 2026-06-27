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    Con críticas al gobierno anterior y reconocimiento a Jaime Guzmán: las definiciones de Kast ante el Consejo Social de la UDI

    Durante el Consejo Social de la UDI, el Presidente José Antonio Kast también abordó la situación fiscal recibida por su gobierno, los problemas del sistema migratorio y destacó el legado de Jaime Guzmán.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Con críticas al gobierno anterior y reconocimiento a Jaime Guzmán: las definiciones de Kast ante el Consejo Social de la UDI

    El Presidente José Antonio Kast participó este sábado en el Consejo Social de la UDI, instancia en la que el partido le entregó el documento “Una Agenda Social para Chile”, elaborado por sus equipos tras encuentros regionales.

    En medio de la actividad, el Mandatario realizó un discurso en el que abordó materias de seguridad, situación fiscal, migración y también dedicó parte de su intervención a destacar el legado de Jaime Guzmán, a 35 años de su asesinato y en la antesala de la fecha en que habría cumplido 80 años.

    Uno de los puntos centrales de su intervención estuvo marcado por sus críticas a quienes, según afirmó, antes denigraban a las Fuerzas Armadas y a las policías, y ahora plantean la necesidad de contar con militares en las calles para enfrentar la delincuencia.

    “Lo que no puede ser es que aquellos que denigraban, denostaban a nuestras Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, hoy día sean aquellos que dicen que quieren la fuerza militar en la calle”, sostuvo Kast.

    Con críticas al gobierno anterior y reconocimiento a Jaime Guzmán: las definiciones de Kast ante el Consejo Social de la UDI

    En esa línea, el Presidente afirmó que, si se solicita colaboración a las instituciones castrenses, debe hacerse con respaldo político, jurídico y legal.

    “Si nosotros queremos pedirle a las Fuerzas Armadas su colaboración, tenemos que darles el respaldo y respetarlos como corresponde, no usarlos para fines políticos”, señaló.

    Kast agregó que, en caso de requerir apoyo militar, ello debe realizarse “de manera responsable”, garantizando que quienes cumplan una orden no terminen enfrentando condenas por actuar en ese contexto.

    Con críticas al gobierno anterior y reconocimiento a Jaime Guzmán: las definiciones de Kast ante el Consejo Social de la UDI Patricio_Banda

    Situación económica

    El Mandatario también abordó la situación económica del país y afirmó que su administración recibió un escenario fiscal y laboral complejo.

    “En el tema económico, claramente, hemos recibido una situación fiscal muy compleja, y una situación laboral más que compleja, porque hoy día cerca de un millón de compatriotas no tienen trabajo”, indicó.

    Sobre ese punto, sostuvo que el Gobierno ha buscado recuperar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, aunque advirtió que para ello se requiere certeza jurídica, estabilidad política y responsabilidad fiscal.

    “La popularidad puede ser endeudarnos, pero la responsabilidad no lo es”, afirmó, junto con defender la necesidad de focalizar el gasto público.

    Con críticas al gobierno anterior y reconocimiento a Jaime Guzmán: las definiciones de Kast ante el Consejo Social de la UDI

    Migración y modernización del Estado

    En materia migratoria, Kast insistió en que quienes ingresaron de manera irregular deben salir del país y, si buscan volver, hacerlo por vías formales.

    “Si usted es un inmigrante irregular, se tiene que ir, tiene que salir, y si quiere volver a entrar, entrar por la puerta”, planteó.

    Además, el Presidente vinculó los problemas migratorios con la necesidad de modernizar los sistemas del Estado. En ese sentido, cuestionó la existencia de plataformas antiguas o que no conversan entre sí en distintas áreas de la administración pública.

    Con críticas al gobierno anterior y reconocimiento a Jaime Guzmán: las definiciones de Kast ante el Consejo Social de la UDI Patricio_Banda

    “Tenemos problemas en migración y el sistema de computación antiguo. Tenemos problemas en la ficha médica, y hay 100 programas de computación distintos que no conversan entre ellos”, señaló.

    Kast afirmó que la digitalización del Estado es una tarea fundamental y cuestionó que aún existan servicios públicos con miles de carpetas físicas sin priorizar ni sistematizar.

    Reconocimiento a Jaime Guzmán

    Durante su intervención, el Mandatario también dedicó parte de su discurso a Jaime Guzmán, fundador de la UDI, asegurando que su legado “sigue vigente” y que debe ser recordado especialmente por su vínculo con las personas más vulnerables.

    “Cada vez que pensemos en Jaime, pensemos en la persona más vulnerable y en la responsabilidad que tenemos hacia adelante”, sostuvo.

    Kast afirmó que Guzmán no solo fue un dirigente político, académico y fundador de un partido, sino también una persona que dedicó parte importante de su vida a la formación de jóvenes.

    Con críticas al gobierno anterior y reconocimiento a Jaime Guzmán: las definiciones de Kast ante el Consejo Social de la UDI. En la imagen, Jaime Guzmán.

    “Una persona que amaba profundamente a Chile, una persona que sabía jugar en equipo y que ayudaba a formar personas”, señaló.

    Finalmente, el Presidente agradeció el respaldo de la UDI durante los primeros meses de su administración y llamó a dar continuidad a las políticas públicas que, según dijo, buscan “transformar, recuperar y reconstruir” el país.

    Con críticas al gobierno anterior y reconocimiento a Jaime Guzmán: las definiciones de Kast ante el Consejo Social de la UDI
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