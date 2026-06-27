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    “RN no recibe instrucciones de la oposición ni de nadie”: la tajante respuesta de Balladares al emplazamiento de Ibáñez

    Con críticas a la pasada administración, la parlamentaria se desmarcó del llamado del senador Diego Ibáñez hacia su sector, quien les pidió no aceptar ser llamados "la derechita cobarde" por dialogar con quienes piensan distinto.

    Por 
    Sofía Álvarez
    “RN no recibe instrucciones de la oposición ni de nadie”: la tajante respuesta de Balladares al emplazamiento de Ibáñez PEDRO RODRIGUEZ

    La senadora Andrea Balladares, integrante de Renovación Nacional (RN), se desmarcó de la solicitud del frenteamplista y también miembro de la Cámara Alta, Diego Ibáñez, donde instó a la centro-derecha a dialogar con quienes piensan diferente. “Antes de repartir consejos, sería bueno un poco más de autocrítica, un poco más de humildad, realismo y memoria”, dijo la parlamentaria.

    Esto, en el marco de las declaraciones de Ibánez en Congreso Ideológico del Frente Amplio (FA), donde asistió el exmandatario Gabriel Boric. “Hacemos un llamado a RN, a la centro-derecha, a que no acepte que le llamen a ellos ”la derechita cobarde" por dialogar con quien piensa distinto. Nunca es cobarde quien dialoga con quien piensa distinto, siempre es valiente quien es capaz de construir transversalidad en una reforma que le hace mal a Chile", afirmó el senador, refiriéndose al proyecto de megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast.

    Estas declaraciones ya fueron respondidas por Balladares, quien indicó que “no serán quienes fueron protagonistas de algunos de los años más irresponsables e ideologizados de la política chilena los que vengan ahora a darnos lecciones sobre cómo actuar o qué decisiones debemos tomar para velar por el bienestar del país”.

    Así, la parlamentaria agregó que “RN no recibe instrucciones de la oposición ni de nadie”. En esta misma tecla, sostuvo que “hay que tener bastante audacia para pretender pautear a otros después de haber sido parte de un proyecto político que prometió cambiar Chile y terminó gobernando con improvisación y sectarismo. Los mismos que hasta hace muy poco tenían la responsabilidad de conducir el país hoy aparecen repartiendo consejos sobre cómo deben actuar los demás”.

    “RN no recibe instrucciones de la oposición ni de nadie”: la tajante respuesta de Balladares al emplazamiento de Ibáñez Dedvi Missene

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