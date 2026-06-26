Tras cruce con mujer en Villarrica: Kast niega haberse “enfrascado en una discusión” y cuestiona dichos de Petro

Para dar cierre a su gira por la región de La Araucanía, el Presidente José Antonio Kast brindó un punto de prensa para abordar temas locales y de contingencia nacional.

En ese espacio, como era de esperar, fue consultado por el cruce que tuvo ayer jueves con una mujer en Villarrica. Y es que el altercado de cerca de dos minutos que protagonizó el Presidente quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. Y dio que hablar.

Todo comenzó cuando un menor -que estaba junto a la mujer- se habría negado a darle la mano en modo de saludo al Presidente. El altercado subió de tono después de que la señora tratara de nazi al Mandatario, lo que llevó a Kast a responderle.

“Para qué viene para acá a interrumpir un acto en que está toda la gente feliz”, señaló Kast, mientras apuntaba con su dedo. Luego de otros cruces de palabras, finalmente, el Presidente se retiró del lugar mientras gritaba “viva la libertad”.

El cruce fue criticado por varias voces de la política, y no solo de Chile. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en X: “Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos”.

Sobre la situación, Kast sostuvo que había una pareja, un hombre y una mujer, y “cada uno iba con un niño”. Luego continuó: “Yo lo que planteé es que no expusieran a los niños a una situación donde hay muchas personas que querían manifestar su alegría o sus preocupaciones de estar ahí”.

Dicho eso, aseguró: “Yo no me enfrasqué en ninguna discusión, yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión. Yo en ningún momento encuentro que sea tensión decirle a alguien que no exponga a un niño a una situación que no tiene por qué vivir”.

“Si ella quería manifestar algo, podía acercarse, sin esta grabación para tratar de provocar una respuesta”, agregó.

A eso, acotó: “Ella tenía órdenes pendientes con la justicia, y la acción que ella llevó adelante permitió que alguien que tenía dos órdenes de aprehensión pendientes por imputación de delitos hoy día esté en proceso. Y eso no es que yo haya solicitado nada, sino que se le hizo control de identidad y se comprobó que habían dos causas pendientes, y hoy quedó a disposición de los tribunales”.

Luego, agregó: “Les pediría a las personas que quieren asistir a las distintas actividades que realizamos, que lo hagan con buena disposición, que no vayan a exponer, sobre todo a niños, a una situación incómoda como la que le tocó presenciar a algunas personas, pero fue una cosa muy puntual”.

Por último, sobre las declaraciones de Gustavo Petro, señaló: “Yo creo que no corresponden sus comentarios, pero cada uno es libre de expresar lo que siente. Creo que Colombia va en una transición ahora electoral y que requiere la preocupación completa de las autoridades de esa nación para que sea una transición impecable como la que tuvimos nosotros también aquí en Chile”.

FF.AA. en las calles

Por otro lado, el Presidente fue inquirido sobre sus dichos sobre que la petición de despliegue militar en las calles para combatir la seguridad es “populista”.

Sobre ello, reforzó sus declaraciones señalando que “algunas personas del mundo político no están preparadas para respaldar como corresponde a nuestras fuerzas militares cuando actúan en base al llamado del Estado”.

“Yo le pediría a todos aquellos que rechazaban la presencia policial, la presencia de las Fuerzas Armadas cuando tuvimos un estallido en nuestra nación, que consideren eso”.

Luego agregó: “Yo no tenemos problema si se decreta un estado de excepción en solicitar la colaboración de las fuerzas militares, como lo están haciendo aquí en la macrozona sur y como lo hacen en la macrozona norte. Y también podríamos pensarlo para la infraestructura crítica”.

“Cuando yo hablo de populismo, es cuando algunos que no consideraban a las Fuerzas Armadas, que no reconocían el trabajo que hacían nuestras fuerzas policiales, hoy día levantan la voz para decir necesitamos los militares en la calle”, agregó.