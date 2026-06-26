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    Política

    Cruce de Kast con mujer en Villarrica deriva en embestida del PC, FA, PS y hasta Petro

    Los cuestionamientos de la izquierda apuntan una "incapacidad" del Mandatario de aceptar miradas distintas a la suya, e incluso, comparaciones con el expresidente Boric.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    El Presidente de la República, José Antonio Kast. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El tenso intercambio protagonizado en Villarrica entre el Presidente José Antonio Kast y una mujer desató una embestida de la izquierda en Chile, con críticas desde el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista, e incluso del Mandatario saliente de Colombia, Gustavo Petro.

    El Mandatario se vio envuelto este jueves en el altercado, después de que la vecina -que se encontraba en el lugar- lo emplazó y vociferó gritos en su contra.

    Kast optó por responder, cuestionando a la manifestante que estaba arruinando el momento a los demás presentes. Según algunos testigos, la discusión empezó después de que el jefe de Estado se acercara a saludar a las personas que se encontraban en el lugar y un menor -que estaba junto a la mujer- se habría negado a darle la mano. De ahí en adelante, la situación escaló.

    El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, apuntó que “esto va a ir marcando una distancia, va a ir habiendo una falta de confianza. Incluso ninguna mamá con un hijo se va a atrever a acercarse al Presidente, porque está en juego que él meta una púa entre el hijo y la mamá. Eso no corresponde, eso es una intromisión indebida”.

    Desde la misma tienda, la exministra y excandidata presidencial, Jeannette Jara, planteó que cuando se ejerce un cargo de una alta magistratura, “hay que estar a la altura del trato con la ciudadanía adecuadamente. Y creo que así como el Presidente Boric siempre tuvo mucha templanza y cariño para recibir las críticas y ser una persona receptiva, creo que ayer el presidente Kast dio cuenta de lo que es, una persona prepotente que se encarga de ponerse a discutir con un menor de edad. No me parece, me parece muy inadecuado".

    La timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, por su parte, cuestionó que Kast “no ha sido capaz de entender que es Presidente de todos los chilenos y chilenas. De que acá su rol no es simplemente ser el Presidente de una barra brava, sino que el Presidente de todos. Y en eso creo que su actitud poco dialogante, su incapacidad de hacer autocrítica, y también de aceptar a quienes piensan distinto, es bastante brutal”.

    El senador socialista Gastón Saavedra, en tanto, señaló que la situación “habla mal del Presidente. El Presidente tiene que tratar de estar por sobre el bien y el mal, siempre tiene que estar capacitado para escuchar lo bueno y lo malo. A veces toca opiniones distintas las que uno tiene, pero tiene que actuar como Presidente, como el Presidente que es para todos los chileros, no para algunos”.

    El cruce de Kast con la mujer incluso fue criticado por el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, con una publicación de sus redes sociales.

    “Esta forma de gobernar, es de una línea que se quiere que domine toda la América Latina. Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos”, escribió en su cuenta de X.

    Más sobre:Frente AmplioConstanza MartínezFAPartido ComunistaLautaro CarmonaPPDGustavo PetroJosé Antonio Kast

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