“Viva la libertad”: Presidente Kast discute con señora en gira por La Araucanía

Visiblemente molesto y con varios minutos de atraso llegó el Presidente José Antonio Kast al Centro Cultural de Villarrica para participar de una ceremonia en la que se entregaron títulos de dominio a familias mapuche de la región.

Y es que previo a su arribo a la actividad, el Mandatario se vio envuelto en un altercado después de que una señora -que se encontraba en el lugar- comenzara a emplazarlo y a gritar en su contra.

Kast no se quedó callado y decidió responderle. Según algunos de los presentes, la discusión empezó después de que el jefe de Estado se acercara a saludar y la señora se negara a darle la mano. De ahí en adelante, la situación escaló.

La discusión, que se extendió por cerca de dos minutos y fue registrada por radio BioBio y Red del Lago Villarrica, subió de tono después de que la señora tratara de nazi al Mandatario, lo que llevó a Kast a responderle. En el registro también se ve a los asesores de Kast -Cristián Valenzuela y María Paz Fadel- mirar con atención lo que ocurría.

“Para qué viene para acá a interrumpir un acto en que está toda la gente feliz”, señaló Kast, mientras apuntaba con su dedo.

“Conversar democráticamente no es interrumpir”, le respondió un joven, que también se encontraba en el lugar.

Luego de otros cruces de palabras, finalmente, el Presidente se retiró del lugar mientras gritaba “viva la libertad”, utilizando una frase similar a la que tradicionalmente ocupa el mandatario argentino, Javier Milei: “Viva la libertad, carajo”.

Tras al altercado -aseguran en el gobierno-, la mujer fue detenida por Carabineros por contar con dos órdenes de detención pendientes.