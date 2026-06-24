SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    Minuto a minuto: Senado votará durante esta jornada la megarreforma del gobierno

    La iniciativa será discutida en la Sala entre las 16.00 hasta las 20.00 horas.

    Hasta esta mañana, la fecha de votación del Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno estaba en suspenso. Sin embargo, se decidió mantener el calendario legislativo, como pidió el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la iniciativa será votada este miércoles a las 16.00 horas.

    La iniciativa tiene variados puntos destacados, entre los cuales están: rebaja del impuesto corporativo, integración tributaria total, invariabilidad tributaria, repatriación de capitales, beneficios habitacionales y ajuste del gasto público.

    La discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional comenzó este martes en el Senado y continuará durante la jornada de este miércoles. La definición sobre cuándo se realiza la votación en general fue resuelta por los comités parlamentarios, que decidieron a las 15.00 horas. La Sala del Senado comienza a las 16.00 hasta las 20.00 horas.

    Revisa el minuto a minuto:

    Se solicita la entrada del subsecretario de Hacienda: no hay acuerdo

    Interviene la senadora Beatriz Sánchez: “Habría esperado más conversación o una negociación real”

    Comienza el debate: senador Rojo Edwards toma la palabra

    Se estima que cerca de las 18.00 horas se llevará a cabo la votación

    Se inicia sesión de Sala del Senado

    Comités decidieron que votación de megarreforma será este miércoles

    Más sobre:SenadoMegarreformaPlan Nacional de Reconstrucción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Recursos y supervisión: Contraloría desarrolla inédita fiscalización a sistema de protección de la niñez a nivel nacional

    Los vínculos de Zapatero en A. Latina se extienden: Habría recibido 200 mil euros para interceder por empresa peruana en Bolivia

    En 10 días debe irse del Repas: tribunal ordena que el comandante Ramiro sea trasladado otra vez a la cárcel de Rancagua

    El reencuentro en Chile entre Al Gore y Michelle Bachelet a 20 años de “Una verdad incómoda”

    Arrau desvincula parte del escuadrón de abogados que Steinert fichó en su gabinete para tramitar causas

    Presidente de la Sochipe y vacuna contra la influenza: “La cobertura es insuficiente y deja a niños expuestos a riesgos”

    Lo más leído

    1.
    Escuelas protegidas: revés en el TC tensiona a La Moneda y pone en la mira a la división jurídica de la Segpres

    Escuelas protegidas: revés en el TC tensiona a La Moneda y pone en la mira a la división jurídica de la Segpres

    2.
    Niños haitianos: Socialismo Democrático se desmarca de Thayer en su apuesta por contradecir a la Contraloría

    Niños haitianos: Socialismo Democrático se desmarca de Thayer en su apuesta por contradecir a la Contraloría

    3.
    Gobierno se la juega por aprobar megaproyecto con lo justo, da por descartado entendimiento con el PS y apuesta al PPD

    Gobierno se la juega por aprobar megaproyecto con lo justo, da por descartado entendimiento con el PS y apuesta al PPD

    4.
    Hans Marowski (PNL): “Si Chile Vamos gobierna al ritmo de republicanos, maravilloso. Si llevan a Kast a un tercer gobierno de ellos, hay un problema”

    Hans Marowski (PNL): “Si Chile Vamos gobierna al ritmo de republicanos, maravilloso. Si llevan a Kast a un tercer gobierno de ellos, hay un problema”

    5.
    Diputados reprochan a Arzola cambios al SAE y levantan posibles inconstitucionalidades

    Diputados reprochan a Arzola cambios al SAE y levantan posibles inconstitucionalidades

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento
    Chile

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

    Recursos y supervisión: Contraloría desarrolla inédita fiscalización a sistema de protección de la niñez a nivel nacional

    Minuto a minuto: Senado votará durante esta jornada la megarreforma del gobierno

    Caso Australis: Tribunal anula fallo arbitral que había ordenado millonaria indemnización a favor de Joyvio
    Negocios

    Caso Australis: Tribunal anula fallo arbitral que había ordenado millonaria indemnización a favor de Joyvio

    Megarreforma: la CPC pide perseverar en invariabilidad tributaria para dar certeza jurídica a las inversiones

    Toesca presenta la cuarta querella en el marco del Caso Sartor

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio
    Tendencias

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    En vivo: se define el Grupo D con los duelos de Paraguay vs. Australia y Turquía vs. Estados Unidos
    El Deportivo

    En vivo: se define el Grupo D con los duelos de Paraguay vs. Australia y Turquía vs. Estados Unidos

    En vivo: se define el Grupo F con los partidos de Japón vs. Suecia y Túnez vs. Países Bajos

    En vivo: se define el grupo E con los partidos de Curazao vs. Costa de Marfil y Ecuador vs. Alemania

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje
    Cultura y entretención

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje

    Vacaciones de invierno 2026: agenda de panoramas con museos y espacios culturales

    Valentina Cruz en el Bellas Artes: la mayor retrospectiva de una figura clave del arte chileno

    Los vínculos de Zapatero en A. Latina se extienden: Habría recibido 200 mil euros para interceder por empresa peruana en Bolivia
    Mundo

    Los vínculos de Zapatero en A. Latina se extienden: Habría recibido 200 mil euros para interceder por empresa peruana en Bolivia

    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos

    Partidos de extrema derecha en Europa: 23% de los votantes los respalda

    Tallos de betarraga en escabeche
    Paula

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé