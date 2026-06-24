Minuto a minuto: Senado votará durante esta jornada la megarreforma del gobierno

Hasta esta mañana, la fecha de votación del Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno estaba en suspenso. Sin embargo, se decidió mantener el calendario legislativo, como pidió el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la iniciativa será votada este miércoles a las 16.00 horas.

La iniciativa tiene variados puntos destacados, entre los cuales están: rebaja del impuesto corporativo, integración tributaria total, invariabilidad tributaria, repatriación de capitales, beneficios habitacionales y ajuste del gasto público.

La discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional comenzó este martes en el Senado y continuará durante la jornada de este miércoles. La definición sobre cuándo se realiza la votación en general fue resuelta por los comités parlamentarios, que decidieron a las 15.00 horas. La Sala del Senado comienza a las 16.00 hasta las 20.00 horas.

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