Núñez arremete contra Quiroz en debate de megarreforma en el Senado: “Se ganó el título de Robin Hood de los superricos”

Con un alto voltaje se retomó el debate por el proyecto de Reconstrucción Nacional en el Senado la tarde de este miércoles.

A las 16.00 horas se inició una nueva sesión ordinaria de la Sala de la Cámara Alta, con el antecedentes de que en la reunión de comité previa se había aprobado iniciar la votación de la megarreforma en esta misma jornada.

En medio de las intervenciones, el senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, lanzó una dura crítica al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que se encontraba en la testera.

“Usted descartaba que en el famoso caso de la colusión de las farmacias, que existiera la colusión. Usted estuvo el año 2009 del lado de las farmacias negando la colusión. Ahora está del lado de los superricos, rebajándole los impuestos justamente a los más ricos de Chile”, dijo.

Y luego agregó: “Lo que yo le quiero decir al ministro de Hacienda, es que usted se ha ganado el título del Robin Hood de los superricos. Porque usted le quita los beneficios y los derechos sociales a los trabajadores de Chile para dárselos a los multimillonarios de siempre”.

La alocución del legislador fue interrumpida por el senador Iván Moreira (UDI), en ese momento como presidente de la sesión, quien le llamó la atención por los adjetivos utilizados en contra del jefe de la billetera fiscal.

“He tenido la paciencia de tres adjetivos que usted ha usado. Esta vez no lo vamos a aceptar. El reglamento dice claramente que el comportamiento de un senador también tiene que cuidar los adjetivos. Ya le ha mandado a decir varias cosas a través mío y otras no al ministro”, cuestionó el gremialista.

Núñez se negó a moderar sus dichos y señaló: “Me queda un minuto para terminar mi intervención, usando las expresiones que a mí me parecen correctas. Si usted considera que yo falto, me lleva a la Comisión de Ética”.

Previo a las palabras del senador comunista intervinieron sus pares Rojo Edwards, Beatriz Sánchez (FA) y Cristián Vial (Partido Republicano). Luego continuaron, entre otros, Alejandra Sepúlveda (Ind.), Claudia Pascual (PC) y Gustavo Sanhueza (UDI).