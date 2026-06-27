SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    En Consejo Social UDI: gremialismo entregará a Kast propuesta con preocupaciones ciudadanas recogidas a lo largo del país

    El mandatario participará este sábado de la cita gremialista, donde la colectividad le compartirá las ideas que busca que se conviertan en políticas públicas, entre las que destacan el fortalecimiento de la familia y que la baja natalidad sea considerada una urgencia social; además de comprometerse con la Sala Cuna Universal y reformas al Estatuto Administrativo.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    En enero pasado, José Antonio Kast participó en el consejo ampliado de la UDI. Foto: @LilayuDiputado

    Este sábado, desde las 9.30 de la mañana, el Presidente José Antonio Kast, participará del Consejo Social de la Unión Demócrata Independiente (UDI), a realizarse en el ex Congreso Nacional, donde el partido le hará entrega de una propuesta social elaborada por el partido, luego de recorrer las 16 regiones del país.

    La colectividad, que se plegó al gobierno del republicano tras los resultados electorales que dejaron a su carta, Evelyn Matthei, en quinto lugar, destacó que el documento que recibirá el mandatario, fue el resultado de un recorrido por el país “donde fueron escuchadas las preocupaciones ciudadanas y las propuestas de las regiones”.

    Ese recorrido permitió elaborar iniciativas de políticas públicas que serán entregadas como insumo al gobierno, luego de sus primeros 100 días de gobierno.

    El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, sostuvo que “en enero de este año, le anunciamos al entonces presidente electo Kast, que durante los 100 primeros días de su gobierno íbamos a recorrer Chile para recoger propuestas de índole social y local, para que incorporara dentro de sus prioridades en su gobierno”.

    “Este fin de semana, en el contexto de los 80 años del natalicio de Jaime Guzmán, le vamos a hacer entrega de esas propuestas, que van desde cómo acompañamos a los adultos mayores hasta la modernización del Estado; propuestas para mejorar la participación de los jóvenes en política y también el empleo femenino”, complementó Ramírez.

    “Creemos que son propuestas que reflejan el espíritu social y popular de la UDI, que estamos seguros que al Presidente le harán sentido, y se van a materializar en proyectos de ley y en acciones concretas del gobierno”, apostó Ramírez.

    15/06/2026 - DIPUTADO GUILLERMO RAMIREZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Agenda social para Chile

    De acuerdo con un documento evacuado por la UDI al que tuvo acceso La Tercera, el texto final que será entregado al jefe de Estado, cuenta con seis capítulos donde se abordan distintas propuestas que recogió el gremialismo en su recorrido por el país.

    Dentro del contenido “se abordan la doctrina identitaria de la UDI”, además de propuestas en materias de seguridad e inmigración, reactivación económica, el fortalecimiento de la familia, salud, vivienda y probidad y transparencia en el Estado, entre otras materias.

    La UDI señala que, como diagnóstico a su periplo, “se puede apreciar que Chile enfrenta una crisis de cohesión social, de seguridad y de crecimiento, pero la solución no pasa por criminalizar”.

    Por ello, es que plantean que se deben proteger y generar entornos seguros; crear alternativas reales para jóvenes; implementar un ecosistema institucional que acompañe y no abandone; fortalecer a la familia comprometiéndose con su estabilidad, protección y apoyo; crecimiento económico y dignidad para enfrentar con humanidad las nuevas vulnerabilidades, como la soledad en la vejez y la baja natalidad; y la modernización del Estado.

    En cuanto a educación, la UDI busca terminar con el “analfabetismo funcional”, a través de una malla curricular modernizada en lenguaje y matemática, además de “educación cívica desideologizada” y el reforzamiento de inglés en todos los niveles.

    En salud, se busca que se reconozcan como urgencia las listas de espera, la baja natalidad y la soledad de los adultos mayores.

    “Se propone un Sistema Tributario Profamilia, que incluya IVA rebajado para compra de primera vivienda y devolución de impuestos por gastos de escolaridad: matrícula y útiles”, señala el resumen ejecutivo de la propuesta.

    La UDI también considera clave avanzar en el proyecto de Sala Cuna Universal y “aumentar progresivamente el bono por hijo hasta duplicarlo, llegando a $2.000.000 por menor al momento de jubilar la madre, de manera que se instale la familia y la natalidad como camino de vida”.

    En materia de vivienda, rescatando una propuesta de campaña de Matthei, señalan que se requiere de un Pie Cero con apoyo estatal para que los jóvenes puedan contar con el dinero suficiente para obtener su primera vivienda.

    Asimismo, en materia de modernización del Estado, la UDI planteará una reforma al Estatuto Administrativo, que permita sanciones por mal desempeño.

    Más sobre:UDIconsejo socialPresidente José Antonio KastGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición venezolana acusa al Estado de no estar preparado para responder a terremotos

    Petro asegura estar listo “y no ser un obstáculo” para el cambio de gobierno con De la Espriella

    Irán ataca posiciones de EE.UU. en respuesta a su ofensiva en el estrecho de Ormuz

    Cancillería confirma el fallecimiento de un chileno tras los terremotos que afectaron gravemente a Venezuela

    Acciones se tiñen de rojo y el Nasdaq anota su quinta caída consecutiva arrastrado por los semiconductores y OpenAI

    Habilitan recorrido especial de transporte público y descuentos en entradas para el MIM por vacaciones de invierno

    Lo más leído

    1.
    Acusación contra Grau: “ocurrencia” de la Cámara provoca fastidio entre senadores

    Acusación contra Grau: “ocurrencia” de la Cámara provoca fastidio entre senadores

    2.
    PNL impulsa proyecto de indulto general para liberar a todos los uniformados condenados en el contexto del 18-O

    PNL impulsa proyecto de indulto general para liberar a todos los uniformados condenados en el contexto del 18-O

    3.
    En encuentro en La Araucanía: Carter discrepa de Kast ante solicitudes de despliegue militar en las calles

    En encuentro en La Araucanía: Carter discrepa de Kast ante solicitudes de despliegue militar en las calles

    4.
    Ojos de la llave: la rutina de ejercicios de Kast, la reaparición de Loncon y Thayer desvinculado

    Ojos de la llave: la rutina de ejercicios de Kast, la reaparición de Loncon y Thayer desvinculado

    5.
    Exjefe de prensa de Sedini y el hijo de Marcela Cubillos se integran a la dirección de prensa de la Presidencia

    Exjefe de prensa de Sedini y el hijo de Marcela Cubillos se integran a la dirección de prensa de la Presidencia

    6.
    Las recriminaciones de los liberales al FA, la fallida ofensiva contra Quiroz y otros episodios no contados de la acusación contra Grau

    Las recriminaciones de los liberales al FA, la fallida ofensiva contra Quiroz y otros episodios no contados de la acusación contra Grau

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    En Consejo Social UDI: gremialismo entregará a Kast propuesta con preocupaciones ciudadanas recogidas a lo largo del país
    Chile

    En Consejo Social UDI: gremialismo entregará a Kast propuesta con preocupaciones ciudadanas recogidas a lo largo del país

    Cancillería confirma el fallecimiento de un chileno tras los terremotos que afectaron gravemente a Venezuela

    Habilitan recorrido especial de transporte público y descuentos en entradas para el MIM por vacaciones de invierno

    Acciones se tiñen de rojo y el Nasdaq anota su quinta caída consecutiva arrastrado por los semiconductores y OpenAI
    Negocios

    Acciones se tiñen de rojo y el Nasdaq anota su quinta caída consecutiva arrastrado por los semiconductores y OpenAI

    Cencosud sigue expandiéndose y ahora anuncia compra de cadena mayorista Makro en Colombia

    Trump amenaza con arancel de 100% a países que impongan impuestos digitales a empresas estadounidenses

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad
    Tendencias

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    “¡Dale de una vez!“: la furia de Marcelo Bielsa con los periodistas tras la eliminación de Uruguay en el Mundial
    El Deportivo

    “¡Dale de una vez!“: la furia de Marcelo Bielsa con los periodistas tras la eliminación de Uruguay en el Mundial

    El mensaje de Baena a Muslera tras su fallo: “Tiene que ser jodido para él porque su selección se estaba jugando la vida”

    El amargo análisis de Marcelo Bielsa tras eliminación de la Celeste: “Al fútbol uruguayo no le dejé nada”

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago
    Cultura y entretención

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Oposición venezolana acusa al Estado de no estar preparado para responder a terremotos
    Mundo

    Oposición venezolana acusa al Estado de no estar preparado para responder a terremotos

    Petro asegura estar listo “y no ser un obstáculo” para el cambio de gobierno con De la Espriella

    Irán ataca posiciones de EE.UU. en respuesta a su ofensiva en el estrecho de Ormuz

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía
    Paula

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas