En Consejo Social UDI: gremialismo entregará a Kast propuesta con preocupaciones ciudadanas recogidas a lo largo del país

Este sábado, desde las 9.30 de la mañana, el Presidente José Antonio Kast, participará del Consejo Social de la Unión Demócrata Independiente (UDI), a realizarse en el ex Congreso Nacional, donde el partido le hará entrega de una propuesta social elaborada por el partido, luego de recorrer las 16 regiones del país.

La colectividad, que se plegó al gobierno del republicano tras los resultados electorales que dejaron a su carta, Evelyn Matthei, en quinto lugar, destacó que el documento que recibirá el mandatario, fue el resultado de un recorrido por el país “donde fueron escuchadas las preocupaciones ciudadanas y las propuestas de las regiones”.

Ese recorrido permitió elaborar iniciativas de políticas públicas que serán entregadas como insumo al gobierno, luego de sus primeros 100 días de gobierno.

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, sostuvo que “en enero de este año, le anunciamos al entonces presidente electo Kast, que durante los 100 primeros días de su gobierno íbamos a recorrer Chile para recoger propuestas de índole social y local, para que incorporara dentro de sus prioridades en su gobierno”.

“Este fin de semana, en el contexto de los 80 años del natalicio de Jaime Guzmán, le vamos a hacer entrega de esas propuestas, que van desde cómo acompañamos a los adultos mayores hasta la modernización del Estado; propuestas para mejorar la participación de los jóvenes en política y también el empleo femenino”, complementó Ramírez.

“Creemos que son propuestas que reflejan el espíritu social y popular de la UDI, que estamos seguros que al Presidente le harán sentido, y se van a materializar en proyectos de ley y en acciones concretas del gobierno”, apostó Ramírez.

15/06/2026 - DIPUTADO GUILLERMO RAMIREZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Agenda social para Chile

De acuerdo con un documento evacuado por la UDI al que tuvo acceso La Tercera, el texto final que será entregado al jefe de Estado, cuenta con seis capítulos donde se abordan distintas propuestas que recogió el gremialismo en su recorrido por el país.

Dentro del contenido “se abordan la doctrina identitaria de la UDI”, además de propuestas en materias de seguridad e inmigración, reactivación económica, el fortalecimiento de la familia, salud, vivienda y probidad y transparencia en el Estado, entre otras materias.

La UDI señala que, como diagnóstico a su periplo, “se puede apreciar que Chile enfrenta una crisis de cohesión social, de seguridad y de crecimiento, pero la solución no pasa por criminalizar”.

Por ello, es que plantean que se deben proteger y generar entornos seguros; crear alternativas reales para jóvenes; implementar un ecosistema institucional que acompañe y no abandone; fortalecer a la familia comprometiéndose con su estabilidad, protección y apoyo; crecimiento económico y dignidad para enfrentar con humanidad las nuevas vulnerabilidades, como la soledad en la vejez y la baja natalidad; y la modernización del Estado.

En cuanto a educación, la UDI busca terminar con el “analfabetismo funcional”, a través de una malla curricular modernizada en lenguaje y matemática, además de “educación cívica desideologizada” y el reforzamiento de inglés en todos los niveles.

En salud, se busca que se reconozcan como urgencia las listas de espera, la baja natalidad y la soledad de los adultos mayores.

“Se propone un Sistema Tributario Profamilia, que incluya IVA rebajado para compra de primera vivienda y devolución de impuestos por gastos de escolaridad: matrícula y útiles”, señala el resumen ejecutivo de la propuesta.

La UDI también considera clave avanzar en el proyecto de Sala Cuna Universal y “aumentar progresivamente el bono por hijo hasta duplicarlo, llegando a $2.000.000 por menor al momento de jubilar la madre, de manera que se instale la familia y la natalidad como camino de vida”.

En materia de vivienda, rescatando una propuesta de campaña de Matthei, señalan que se requiere de un Pie Cero con apoyo estatal para que los jóvenes puedan contar con el dinero suficiente para obtener su primera vivienda.

Asimismo, en materia de modernización del Estado, la UDI planteará una reforma al Estatuto Administrativo, que permita sanciones por mal desempeño.