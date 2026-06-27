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    Política

    Reunión con víctimas del terrorismo y uso de FF.AA. en zonas urbanas marcan cierre de gira de Kast en La Araucanía

    El despliegue del mandatario en la región se extendió por tres días. El periplo se vio empañado por una discusión que tuvo con una mujer en Villarrica, lo que desató críticas en la oposición. Al respecto, aseguró que “yo solo respondí a una persona que estaba filmando".

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Un encuentro con víctimas de la violencia en La Araucanía sostuvo el Presidente José Antonio Kast en el marco de su última jornada en la región.

    La cita, que se realizó durante la mañana de ayer con usuarios del Programa de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural de Sercotec, se trató de una de sus principales actividades de los tres días que el mandatario se mantuvo en la zona. Tuvo lugar en la comuna de Collipulli y se dio de forma totalmente privada, con la presencia de algunos parlamentarios de la región, como los diputados Gloria Naveillán (libertarios) y Eduardo Cretton (UDI).

    “Detrás de cada acto de violencia en La Araucanía hay familias que lo perdieron todo y un dolor que el Estado no puede ignorar. Hoy me reuní con víctimas de terrorismo de la región para escucharlas y acompañarlas. Vamos a impulsar las iniciativas necesarias para hacernos cargo de una deuda que Chile tiene con La Araucanía”, dijo, a través de sus redes sociales, tras el encuentro.

    La reunión se dio en medio de la discusión por el despliegue de Fuerzas Armadas en zonas urbanas, tema que marcó su gira en la región. Esto, después que Kast el jueves calificara como “populistas” las solicitudes de algunos alcaldes y otras autoridades después del asesinato de un menor de edad en una encerrona en San Bernardo.

    “Las Fuerzas Armadas sí tienen la preparación suficiente, pero algunas personas del mundo político no están preparadas para respaldar como corresponde a nuestras fuerzas militares cuando actúan”, aseguró.

    Y agregó: “Cuando yo hablo de populismo es cuando algunos que no consideraban a las Fuerzas Armadas, que no reconocían el trabajo que hacían nuestras fuerzas policiales, hoy día levantan la voz para decir ‘necesitamos a los militares en la calle’”.

    Por último, afirmó que “si tuviéramos que requerir el apoyo de las Fuerzas Armadas en zonas de excepción, en eso no quepa la menor duda que lo vamos a hacer”.

    La gira, en todo caso, también se vio marcada por el enfrentamiento que Kast sostuvo -el jueves- con una mujer en Villarrica, quien lo trató de “demagogo” y “nazi”, mientras el mandatario la emplazó a que no usara a su hijo en la polémica.

    Tras el hecho, según transmitió el gobierno, la mujer fue detenida por carabineros después de que se confirmara que tenía dos órdenes de detención pendientes por estafa.

    El episodio no tardó en desatar críticas de la oposición, entre ellas de la excandidata Jeannette Jara y otras figuras del Partido Socialista y el Frente Amplio, quienes lo trataron de “soberbio”.

    En ese contexto, y en el marco de una actividad en Toltén para inaugurar la remodelación de la caleta La Barra, el presidente fue consultado respecto del episodio.

    “Era una pareja, un hombre y una mujer, cada uno iba con un niño y yo lo que planteé es que no expusieran a los niños a una situación donde hay muchas personas que querían manifestar su alegría o sus preocupaciones de estar ahí”, aseguró.

    En esa línea, afirmó que “yo no me enfrasqué en ninguna discusión, yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión. Yo en ningún momento encuentro que sea tensión decirle a alguien que no exponga a un niño a una situación que no tiene por qué vivir”.

    Más sobre:PolíticaLT SábadoKastGiraLa Araucanía

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