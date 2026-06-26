Frente Amplio incluye duras críticas a gobierno de Kast en medio de cierre de encuentros para fijar su hoja de ruta

Pese a que el congreso partidario del Frente Amplio para fijar su hoja de ruta en los próximo años no tiene una lógica contingente, en el cierre del proceso la colectividad incluyó duras críticas al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La tienda liderada por Constanza Martínez comenzó este viernes el cierre de los encuentros para definir su futuro, que iniciaron hace más de tres meses, con debates en más de 250 unidades congresales en todo Chile y el extranjero. El cierre será el domingo, con la sistematización de las conclusiones construidas por la militancia.

La instancia ha permitido un proceso de participación inédito, donde militantes de base, exautoridades y el propio expresidente Gabriel Boric, han podido discutir par a par sobre los desafíos y proyecto del partido. La jornada de este viernes, de hecho, el exmandatario participó en la actividad en la sede de Santiago del Congreso Nacional.

Santiago, 26 de junio 2026. Frente Amplio da inicio a la etapa plenaria de su Primer Congreso Ideologico en el Congreso de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La arremetida contra Kast quedó expresada en el discurso que entregó la timonel y en el posterior punto de prensa que entregó a la prensa.

“Este es un congreso que se trata más sobre el proyecto que sobre la contingencia, pero podemos notar también dentro de nuestras conclusiones algunos aspectos que yo creo que se unen a la actitud que ha tenido este gobierno durante estos 106 días, donde hemos tenido un gobierno que ha sido profundamente clasista en todas las medidas que ha tomado, ha beneficiado a un sector más pequeño de la sociedad, de quienes tienen más recursos, en desmedro de quienes menos tienen”, dijo en diálogo con la prensa.

De acuerdo a Martínez, esa postura del Ejecutivo “se ve expresado no solamente en una discusión ideológica, se ve expresado en el día a día, en cómo aumenta el costo de la vida, en la decisión de no haber aplicado el MEPCO, en la decisión de hacer avanzar una reforma tributaria muy ideológica con bajas mayorías y sin capacidad de articular no solo a quienes piensan distinto, sino también a organismos autónomos como el Consejo Fiscal Autónomo o la necesidad que tenemos de tener más claridad sobre cómo nuestro país puede recaudar mejor, pero también repartir de mejor manera la torta”.

Santiago, 26 de junio 2026. Frente Amplio da inicio a la etapa plenaria de su Primer Congreso Ideologico en el Congreso de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Y luego agregó: “Hoy día nosotros hemos declarado que queremos salir a pelear, queremos salir a defender los avances alcanzados por el pueblo de Chile. La gratuidad, el copago cero, las 40 horas, no es triunfo de un sector político, es triunfo de una ciudadanía organizada que decidió empezar a cuestionar los abusos”.

En sus palabras, la dirigente frenteamplista también cuestionó la gestión de la actual administración en materias de seguridad y protección social.

“El único aspecto en el que no improvisa es en esta megarreforma tributaria, pero que ni en seguridad, ni en prestaciones sociales, ni en costo de la vida toman una postura ni tienen un plan, creo que el mismo gobierno se está equivocando en su tranco”, señaló.