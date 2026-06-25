PNL impulsa proyecto de indulto general para liberar a todos los uniformados condenados en el contexto del 18-O

En un punto de prensa en las dependencias de la colectividad, el Partido Nacional Libertario (PNL) anunció la presentación de un proyecto de indulto general dirigido a todos los uniformados condenados en el contexto del estallido social de octubre de 2019.

La puesta en escena estuvo encabezada por el líder de los libertarios y exdiputado, Johannes Kaiser, junto a la directiva nacional y parlamentarios de la tienda, entre ellos la senadora y hermana del excandidato, Vanessa Kaiser, y los diputados Pier Karlezi y Hans Marowski.

El presidente del PNL partió contando que estuvo acompañando en esta jornada a Pablo Andrés Carvajal Díaz, oficial de Carabineros condenado a una pena de 7 años de cárcel en calidad de autor del delito consumado de apremios ilegítimos calificados por hechos registrados durante las manifestaciones que siguieron al 18-O.

El uniformado se entregó este jueves, lo que además aprovechó para cuestionar a la fiscal Ximena Chong, que lideró la indagatoria que realizó la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la Policía de Investigaciones.

“Hoy día estuve acompañando al capitán Carvajal, que se entregó para cumplir una pena de siete años de cárcel por supuestamente haber torturado, porque esa es la figura que se utiliza contra nuestros carabineros, a una persona que participaba en protestas violentas, el intento de tomarse el Palacio de La Moneda, al disparar su escopeta antidisturbios”, dijo Kaiser.

El libertario también hizo mención a los indultos que se comprometió a estudiar el Presidente José Antonio Kast y señaló: “Creemos que esta responsabilidad no solamente debe ser una responsabilidad del Presidente de la República, sino que también del país completo, que tiene que agradecer a sus uniformados, tanto militares como carabineros y policías de investigaciones, el no haber perdido definitivamente su institucionalidad y su democracia el 18-O y los meses que siguieron”.

Y luego agregó: “Por eso, la senadora Kaiser, por supuesto en representación del Partido Nacional Libertario, ha presentado y está buscando ahora las firmas para un proyecto de indulto general para todos los uniformados que han sido condenados o están procesados en razón del uso de la fuerza, durante el periodo del 18-O y en adelante”.

“Para aquellos que en su momento tuvieron, mandatados por el Estado, que ir a reprimir al lumpen desatado, y no mezclemos aquí a los manifestantes pacíficos, con aquellos que fueron efectivamente delincuentes y criminales, que trataron entonces de destruir nuestra institucionalidad”, remarcó.

Kaiser, además, al igual que el carabinero Carvajal, apuntó sus dardos en contra del Ministerio Público, por la manera en que se llevaron adelante las investigaciones en contra de los uniformados.

“No es solamente responsabilidad del Presidente, sino que también es responsabilidad de los representantes populares, el hacerse cargo de esta deuda que tiene nuestra institucionalidad con sus uniformados, especialmente considerando que en muchas materias se han visto sujetos de una persecución implacable por parte de una Fiscalía que evidentemente ha violado el principio de objetividad al que estaba sometida”.

También cuestionó de paso al gobierno del expresidente Gabriel Boric, por los beneficios otorgados a ciudadanos en ese mismo contexto.

“No puede ser que en nuestro país tengamos uniformados presos por el 18-O, pero no hay delincuentes presos por el 18-O. Eso es simplemente inaceptable. Los uniformados no salieron por voluntad propia a reprimir, los uniformados cumplieron órdenes, mientras los delincuentes recibieron pensiones de gracia o indultos también por parte del gobierno anterior. Creo que las señales tienen que cambiar. Nosotros no apoyamos a los delincuentes, apoyamos a quienes los reprimen, con toda la fuerza que sea necesaria para proteger a la gente honesta de nuestro país”, zanjó.