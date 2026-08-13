Leiva fustiga al gobierno por transmisión de traslado de reos y lo compara a estilo Bukele: “Puede comprometer la seguridad”

El conversación con el programa de streamig Desde La Redacción de La Tercera, el diputado e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Raúl Leiva, fustigó al gobierno del Presidente José Antonio Kast por la transmisión en vivo del traslado de reos desde Santiago a la nueva cárcel La Laguna, ubicada en Talca.

La reubicación de internos, denominada Operación Cancerbero, se desarrolló en horas de la mañana de este jueves, liderada por Gendarmería y con apoyo de Carabineros y la PDI.

De esta manera, se materializó desplazamiento de 295 reos de alta peligrosidad, entre ellos, 37 integrantes -nueve líderes y 28 miembros- de organizaciones criminales.

El traslado fue transmitido en vivo a través de la transmisión oficial del gobierno y las redes sociales de Presidencia, en que se mostró en detalle cada paso de la reubicación, que, a juicio de Leiva, remitía a lo hecho en El Salvador por el Presidente Nayib Bukele.

“Ese nivel de estridencia yo no lo había visto en nuestro país, yo creo que además compromete los niveles de seguridad de un traslado”, dijo en el diálogo el diputado.

El parlamentario hizo una comparación con el estilo Bukele, por la manera en que se dispuso a los reos previo al desplazamiento, e incluso, entre las siglas de la Agenda Contra el Crimen Organizado (ACOT) y el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.

“Que se pretenda construir algo como una verdadera campaña, o sea, es como la banalización de la política chilena, es como bukelizarlo”, cuestionó.

Y luego agregó: “Creo que esto tiene un efecto negativo, porque creo que plantea o dispone nuestra situación y la hace similar a la de El Salvador, que al día de hoy ha tenido una deriva autoritaria, o por lo menos con riesgos democráticos claros, como plantean todos los analistas internacionales, y no creo que Chile esté así, a ese nivel”.

El congresista extrapoló su crítica a otras materias que han sido materia de cuestionamiento de su sector el Ejecutivo. “Esto se parece a los autores de Chile está quebrado, Codelco es una empresa sin control, vamos a expulsar a 300.000 migrantes, mucho apoyo comunicacional y poco de fondo”.

Además, planteó que el estándar de la cárcel La Laguna “demuestra que no es necesario una reforma constitucional para establecer un régimen carcelario de estas características, porque hoy día está vigente”.

Caso Espinoza

En la entrevista, Leiva también fue requerido por el caso del senador Fidel Espinoza, a quien el Tribunal Supremo del Partido Socialista le suspendió la militancia.

Esto, luego que la Fiscalía inició una investigación por un caso de violencia intrafamiliar que involucra al legislador.

“No causa ningún ruido (en el partido), es un tema muy complejo y es una medida que ha adoptado el Tribunal Supremo respecto a todas las situaciones. Aquí no hay ninguna denuncia, pero sí hay una investigación de oficio y lo que ha hecho el Tribunal Supremo, por unanimidad entiendo, es tomar una decisión para resguardar los intereses del partido, pero claramente no hay ningún tipo de imputación o de desarrollo de algún tipo de conducta”, dijo.

Y agregó que “cada vez que un militante de nuestro partido se encuentra en esas condiciones, entonces le suspende su militancia y lo mismo puede pasar a un simple militante que a un senador de la República y claramente en este caso al ser un congresista tiene una mayor repercusión, pero es una medida que el Tribunal Supremo siempre toma de manera autónoma e independiente en nuestro partido”.

Revisa la entrevista completa acá: