SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Leiva fustiga al gobierno por transmisión de traslado de reos y lo compara a estilo Bukele: “Puede comprometer la seguridad”

    El diputado socialista cuestionó la forma en que Ejecutivo dio a conocer la Operación Cancerbero y planteó que “tiene un efecto negativo, porque hace similar nuestra situación a la de El Salvador, que al día de hoy ha tenido una deriva autoritaria”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    El conversación con el programa de streamig Desde La Redacción de La Tercera, el diputado e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Raúl Leiva, fustigó al gobierno del Presidente José Antonio Kast por la transmisión en vivo del traslado de reos desde Santiago a la nueva cárcel La Laguna, ubicada en Talca.

    La reubicación de internos, denominada Operación Cancerbero, se desarrolló en horas de la mañana de este jueves, liderada por Gendarmería y con apoyo de Carabineros y la PDI.

    De esta manera, se materializó desplazamiento de 295 reos de alta peligrosidad, entre ellos, 37 integrantes -nueve líderes y 28 miembros- de organizaciones criminales.

    El traslado fue transmitido en vivo a través de la transmisión oficial del gobierno y las redes sociales de Presidencia, en que se mostró en detalle cada paso de la reubicación, que, a juicio de Leiva, remitía a lo hecho en El Salvador por el Presidente Nayib Bukele.

    “Ese nivel de estridencia yo no lo había visto en nuestro país, yo creo que además compromete los niveles de seguridad de un traslado”, dijo en el diálogo el diputado.

    El parlamentario hizo una comparación con el estilo Bukele, por la manera en que se dispuso a los reos previo al desplazamiento, e incluso, entre las siglas de la Agenda Contra el Crimen Organizado (ACOT) y el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.

    “Que se pretenda construir algo como una verdadera campaña, o sea, es como la banalización de la política chilena, es como bukelizarlo, cuestionó.

    Y luego agregó: “Creo que esto tiene un efecto negativo, porque creo que plantea o dispone nuestra situación y la hace similar a la de El Salvador, que al día de hoy ha tenido una deriva autoritaria, o por lo menos con riesgos democráticos claros, como plantean todos los analistas internacionales, y no creo que Chile esté así, a ese nivel”.

    El congresista extrapoló su crítica a otras materias que han sido materia de cuestionamiento de su sector el Ejecutivo. “Esto se parece a los autores de Chile está quebrado, Codelco es una empresa sin control, vamos a expulsar a 300.000 migrantes, mucho apoyo comunicacional y poco de fondo”.

    Además, planteó que el estándar de la cárcel La Laguna “demuestra que no es necesario una reforma constitucional para establecer un régimen carcelario de estas características, porque hoy día está vigente”.

    Caso Espinoza

    En la entrevista, Leiva también fue requerido por el caso del senador Fidel Espinoza, a quien el Tribunal Supremo del Partido Socialista le suspendió la militancia.

    Esto, luego que la Fiscalía inició una investigación por un caso de violencia intrafamiliar que involucra al legislador.

    “No causa ningún ruido (en el partido), es un tema muy complejo y es una medida que ha adoptado el Tribunal Supremo respecto a todas las situaciones. Aquí no hay ninguna denuncia, pero sí hay una investigación de oficio y lo que ha hecho el Tribunal Supremo, por unanimidad entiendo, es tomar una decisión para resguardar los intereses del partido, pero claramente no hay ningún tipo de imputación o de desarrollo de algún tipo de conducta”, dijo.

    Y agregó que “cada vez que un militante de nuestro partido se encuentra en esas condiciones, entonces le suspende su militancia y lo mismo puede pasar a un simple militante que a un senador de la República y claramente en este caso al ser un congresista tiene una mayor repercusión, pero es una medida que el Tribunal Supremo siempre toma de manera autónoma e independiente en nuestro partido”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Raúl LeivaSeguridadTraslado de reosCárcelGobiernoJosé Antonio KastTalca

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un chileno y un venezolano: Carabineros define dos sujetos de interés y blancos investigativos tras ataque a funcionario

    Ventas minoristas de regiones mostraron débiles resultados en junio

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    Hannah Einbinder y su elogiada cinta: “Es un espacio para reivindicar la marginación de las personas queer”

    Ganancias de SalfaCorp se desploman en el segundo trimestre

    La Laguna : así es la cárcel de Talca que recibirá a reos trasladados desde distintos penales del país

    Lo más leído

    1.
    Expresidente Boric: “Se habla tanto de la educación pública en el debate sin haber pisado una escuela”

    Expresidente Boric: “Se habla tanto de la educación pública en el debate sin haber pisado una escuela”

    2.
    Kast por traslado de reos a cárcel en Talca: “Hoy es un día histórico, comienza un cambio de mano importante”

    Kast por traslado de reos a cárcel en Talca: “Hoy es un día histórico, comienza un cambio de mano importante”

    3.
    Exministro Cordero ante críticas del FA por representar a la industria salmonera en el TC: “He vuelto a mi vida profesional y académica”

    Exministro Cordero ante críticas del FA por representar a la industria salmonera en el TC: “He vuelto a mi vida profesional y académica”

    4.
    Tribunal Supremo del PS suspende militancia del senador Espinoza por caso de violencia doméstica

    Tribunal Supremo del PS suspende militancia del senador Espinoza por caso de violencia doméstica

    5.
    Bancada UDI tras venta de casa de Allende: “Deja en evidencia que siempre hubo un interés económico y que el museo era una excusa”

    Bancada UDI tras venta de casa de Allende: “Deja en evidencia que siempre hubo un interés económico y que el museo era una excusa”

    6.
    Ignacio Urrutia (REP): “Sería una señal espectacular que el 11 de septiembre el Presidente Kast empiece a indultar uniformados”

    Ignacio Urrutia (REP): “Sería una señal espectacular que el 11 de septiembre el Presidente Kast empiece a indultar uniformados”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad

    Así funciona la red de Metro este jueves 13 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 13 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Leiva fustiga al gobierno por transmisión de traslado de reos y lo compara a estilo Bukele: “Puede comprometer la seguridad”
    Chile

    Leiva fustiga al gobierno por transmisión de traslado de reos y lo compara a estilo Bukele: “Puede comprometer la seguridad”

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La Laguna : así es la cárcel de Talca que recibirá a reos trasladados desde distintos penales del país

    Ganancias de SalfaCorp se desploman en el segundo trimestre
    Negocios

    Ganancias de SalfaCorp se desploman en el segundo trimestre

    Paola y Giorgiana Cuneo venden el 1% de Falabella

    Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan a junio y paga al Estado más de US$ 920 millones en impuestos

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    La grave denuncia del plantel de Coquimbo tras empate con Platense: “Hace 13 años que no me pasaba”
    El Deportivo

    La grave denuncia del plantel de Coquimbo tras empate con Platense: “Hace 13 años que no me pasaba”

    Apenas días después del fallecimiento de su padre: Lionel Messi sorprende y reaparece en partido del Inter Miami

    Periodista turco detenido por difundir información falsa rompe el silencio

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Hannah Einbinder y su elogiada cinta: “Es un espacio para reivindicar la marginación de las personas queer”
    Cultura y entretención

    Hannah Einbinder y su elogiada cinta: “Es un espacio para reivindicar la marginación de las personas queer”

    Highway star: Ritchie Blackmore vuelve a tocar con Deep Purple después de 30 años

    Pedro Aznar regresa a Santiago con un único concierto en el Teatro Municipal

    EE.UU. presiona a aliados de la región por salida de la CPI y no descarta intervención militar en Cuba
    Mundo

    EE.UU. presiona a aliados de la región por salida de la CPI y no descarta intervención militar en Cuba

    Consecuencias del cierre de Ormuz y el fenómeno de El Niño: Buque paga 4 millones de dólares para saltarse la fila en el Canal de Panamá

    Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de militares fallecidos en combate

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026
    Paula

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor