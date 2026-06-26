La bomba de tiempo en la derecha: presionan al gobierno para entregar indultos a uniformados condenados en octubre de 2019

Ayer, hasta el Centro de Justicia de Santiago, llegó el oficial de Carabineros Pablo Carvajal, quien fue condenado en calidad de autor del delito consumado de apremios ilegítimos calificados, por hechos registrados durante las manifestaciones desatadas a partir del 18 de octubre de 2019.

No estuvo solo. Alrededor de él, hubo una procesión de varios dirigentes políticos de derecha. Entre ellos, varios diputados republicanos: Cristián Araya, Benjamín Moreno, Paz Charpentier, Javiera Rodríguez, Leandro Kunstmann y Sebastián Zamora.

Detrás del gesto hacia Carvajal, existe una creciente incomodidad con el gobierno en las filas de republicanos. En la colectividad preocupa ver que pasan los días sin que el Presidente José Antonio Kast anuncie indultos presidenciales dirigidos a uniformados condenados en el marco del estallido social.

La diputada Rodríguez, una de las que acompañó a Carvajal ayer, sostuvo que “agotaremos todas las instancias para que los carabineros encarcelados que sirvieron patrióticamente en el estallido delictual sean completamente libres y no vuelvan a ser humillados por la ideología”. Además, sinceró que está “a la espera de que el Presidente pueda impulsar desde el Ejecutivo los indultos“.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Como republicanos hemos conversado en innumerables ocasiones con el ministro de Justicia, el Presidente mismo y con los carabineros que están en esta situación, así que el compromiso es absoluto. Seguiremos presionando”, adelantó la diputada.

En La Moneda transmiten que no habrá ningún movimiento en materia de indultos antes de que la megarreforma quede aprobada y despachada a ley. La definición responde tanto a la prioridad que el Ejecutivo ha puesto en sacar adelante la principal reforma de la administración como a la intención de evitar abrir un flanco que pueda tensionar incluso a los propios. Pese a ello, en el gobierno reconocen que existe una presión creciente desde el sector más duro de su base para abordar ese debate una vez concluida la tramitación legislativa.

El tema, en todo caso, ha seguido rondando en el debate público. Y ha generado molestia en parte de la derecha que el Presidente Kast haya recurrido en reiteradas ocasiones al caso de Carlos Robledo Olguín -el conscripto de 18 años que durante el estallido social dio muerte al ciudadano ecuatoriano Romario Veloz- como ejemplo al abordar su negativa sobre el uso de militares en el control del orden público.

En ese sector interpretan que, al mencionar ese caso, el Mandatario deja entrever que existirían antecedentes para evaluar un eventual indulto. Kast ha aludido a Robledo al menos tres veces durante este año: en un encuentro de Presidente Presente realizado en Concepción a fines de abril y, nuevamente, en dos actividades desarrolladas durante la gira que esta semana encabezó en La Araucanía.

Quienes también rodearon a Carvajal fueron dirigentes del Partido Nacional Libertario (PNL) como Johannes Kaiser y los diputados Hans Marowski y Pier Karlezi. Ellos, al no estar dentro del gobierno, tienen libertad para exigir. Y eso hicieron.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Ayer, el PNL hizo un llamado al Presidente Kast a “conceder indultos a los carabineros perseguidos por hechos ocurridos durante la insurrección e impulsar una reforma profunda del Ministerio Público, para que vuelva a concentrar sus esfuerzos en perseguir a los delincuentes y recuperar la confianza de los chilenos”.

Sumado a eso, los libertarios anunciaron un proyecto de indulto general para liberar a todos los uniformados condenados en el contexto de octubre de 2019.

El jueves por la noche, el presidente del P. Republicano, Arturo Squella, respaldó la iniciativa de los libertarios. “No puedo estar más de acuerdo. El primer paso para ganarle a la violencia, al terrorismo y al crimen organizado, pasa por respaldar a quienes les entregamos la difícil tarea de protegernos (...). Celebro esta iniciativa, feliz de suscribirla y por supuesto, contará con todo nuestro apoyo”, escribió en X.

29/05/2026 - ARTURO SQUELLA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Squella publicó ese mensaje como un intento por contener a la militancia republicana, consciente de la molestia que existe en sus filas por la ausencia de anuncios de indultos por parte del Presidente. Pero, además, el respaldo de la iniciativa de los libertarios responde a una estrategia.

Lo que el senador ha transmitido a su entorno es que un proyecto en esta línea permitiría descomprimir al Ejecutivo, puesto que, en caso de que avance, no sería Kast el que tenga que asumir los costos que podría conllevar el indulto.

Buena parte de republicanos evita solicitar abiertamente indultos al Presidente. Entienden que es una facultad exclusiva de él y quieren evitar presionarlo de forma pública. Sin embargo, en línea con Squella, han respaldado la iniciativa de los libertarios.

“Estaremos disponibles para avanzar desde el Congreso en la ley de indulto general. Es una causa profundamente importante para mí: hacer justicia por los carabineros y militares injustamente condenados y asegurar que nuestras policías nunca más sean perseguidas por cumplir con su deber”, sostuvo el diputado Zamora.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“Debe haber justicia respecto a los uniformados que se vieron involucrados en distintos conflictos durante el estallido. Hoy hay una propuesta de un partido que señala que va a presentar una ley de indulto general (...). Vamos a analizar esa ley y estamos dispuestos a apoyarla, en la medida que se ajuste a lo que nos parece es lo correcto”, dijo el diputado republicano Stephan Schubert.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Vamos a revisar y analizar en detalle el texto del proyecto que ingresará el PNL (...). Es momento de evaluar con seriedad jurídica estas herramientas, porque no podemos dejar en el abandono a quienes arriesgaron todo por la seguridad y la patria”, sostuvo la diputada Catalina del Real, de la misma bancada.

“La propuesta de Johannes Kaiser merece ser discutida, porque apunta a resolver una situación que sigue abierta para nuestro país, especialmente para nuestro sector: Chile necesita que quienes tienen la necesidad de proteger a los ciudadanos sepan que el Estado los respalda cuando actúan en cumplimiento de su deber”, complementó el diputado Agustín Romero.

27-05-2026 AGUSTIN ROMERO FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

“Con gusto vamos a apoyar, obviamente revisando el contenido del proyecto siempre y si podemos apoyar en la redacción, también felices. Las fuerzas armadas y de orden son de los estamentos más vulnerables de la sociedad hoy”, planteó el también diputado republicano Juan Irarrázaval.

Diputado Juan Irarrázaval.

Moreno, el jefe de bancada de los diputados republicanos, adelantó que “como bancada vamos a apoyar el proyecto de indulto general cuando llegue a la Cámara. Es de toda justicia con aquellos que están presos por defender a Chile en uno de sus capítulos más oscuros y violentos”.

14/05/2026 - BENJAMIN MORENO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Consultado por el tema este jueves en CNN Prime, el biministro Claudio Alvarado evitó adelantar definiciones. “El Presidente lo que ha dicho cuando se ha referido a materias de indulto es que son facultades que hoy están radicadas en el Presidente. Existe un mecanismo, existe un procedimiento y quien lo solicite será un análisis serio, acabado, caso a caso (...). Del gobierno nadie se ha referido en ese sentido a esa materia (ley de indulto general, propuesta por libertarios)”, sostuvo.