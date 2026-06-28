El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la comuna de Pichilemu, en la Región de O’Higgins, debido a un incendio forestal que se mantiene activo en la zona.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf y el Sinapred, el siniestro fue denominado Rincón del Potrero y se encuentra en combate.

Según el reporte, el incendio ha consumido una superficie preliminar de 50 hectáreas.

Para el combate de la emergencia se encuentran desplegados recursos de Bomberos de Pichilemu y Marchigüe, además de un técnico, una aeronave y una brigada forestal.

Senapred declara Alerta Amarilla para Pichilemu por incendio forestal que afecta 50 hectáreas. Imagen referencial. CARLOS ACUNA/ATON CHILE

La Dirección Regional de Senapred informó que la Alerta Amarilla se mantendrá vigente desde este domingo 28 de junio y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

Con esta declaración, se alistarán escalonadamente los recursos necesarios en apoyo adicional al trabajo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

El objetivo, según indicó el organismo, es intervenir de acuerdo con la evolución del evento para evitar que el incendio aumente en extensión y severidad, minimizando sus efectos en las personas, sus bienes y el medio ambiente.

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