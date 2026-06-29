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    El cruce de declaraciones entre Alfaro y Chilavert que tensiona a Paraguay antes de jugar con Alemania

    En la rueda de prensa previa al choque de este lunes ante los germanos, el técnico de la Albirroja le respondió al histórico portero guaraní, quien le dedicó duras palabras, criticando el estilo de juego mostrado ante Australia.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Gustavo Alfaro le respondió a José Luis Chilavert / Xinhua Bai Xuefei

    Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay, le respondió a José Luis Chilavert después de que el exarquero criticara con dureza al DT argentino a partir del rendimiento de la Albirroja en el Mundial de Norteamérica 2026, donde avanzó a dieciseisavos de final como uno de los terceros, enfocado puntualmente en el desempeño del portero Orlando Gill. Todo esto en la previa al duelo de este lunes ante Alemania.

    Luego de que se confirmara la clasificación de los paraguayos, el histórico guardameta de Vélez Sarsfield e internacional guaraní (jugó las Copas del Mundo de Francia 1998 y Corea-Japón 2002) le dedicó duras palabras al entrenador, fundamentalmente por el estilo de juego adoptado en el último partido, que fue un opaco empate sin goles con Australia.

    “Alfaro es el personaje que no sabe nada de fútbol, él lo único que sabe es hablar. En las declaraciones que hace denigra al futbolista paraguayo. Yo si estaba ahí jugando, lo agarro del cogote y le doy tres sopapos. Le pusieron una alfombra roja a una persona que en su puta vida vivió el éxito, siempre falló, en San Lorenzo de Almagro, en Boca Juniors”, afirmó ‘Chila’ en declaraciones a Radio Ñanduti.

    En la rueda de prensa del día previo al partido, Alfaro respondió. En su alocución, defendió a Gill, por quien apostó para que sea el arquero titular de la Albirroja en el Mundial. “Ojalá Orlando hubiese tenido tres años de titular en la Argentina. Tiene uno, y se juega el Mundial. Y cuando yo les dije a ustedes que estoy pensando en el futuro ya tenían que haber sacado quién iba a ser titular. A lo que voy es: era un riesgo, podía salir mal. Entonces digo, Justo (Villar) tuvo la grandeza de ir a hablar con él de esa manera”, dijo el DT.

    Frente a este gesto, Alfaro cuestionó la falta de acercamiento de José Luis Chilavert hacia los futbolistas del actual plantel, a diferencia de otros históricos: “A mí me hubiese gustado que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me hubiese llamado: ‘Gustavo, me gustaría hablar con Orlando’. ¿Sabes qué? Ven. Las puertas de la selección las tienes abiertas. Como vino Roque Santa Cruz el otro día, a hablar con los delanteros y todos los muchachos, a merendar y comer con nosotros. Como vinieron Carlitos Bonet, Nelson Haedo Valdez, Jonathan Santana”.

    El exseleccionador de Ecuador también recordó un encuentro que tuvo con Chilavert antes de asumir el cargo en Paraguay, en el que le dedicó mejores palabras. “Yo voy a agarrar el control de las selecciones de fútbol del Paraguay y tengo que traer un técnico como vos, vos tienes que ser el técnico de la selección paraguaya. “¿Qué digo con esto? Que si nosotros queremos un Paraguay grande tenemos que construir para que Paraguay sea grande”, concluyó Alfaro.

    Rápidamente llegó la réplica del exportero, quien reaccionó mediante su cuenta de X. “Alfaro, preocúpese por Alemania. El Mundial es fútbol de alto nivel y no un congreso de la ‘Corrupbol’, donde usted es el filósofo de turno. Deje de mentir al pueblo paraguayo”, manifestó, en su estilo.

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    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalSelección de ParaguayGustavo AlfaroJosé Luis ChilavertParaguayAlemaniaCopa del Mundo

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