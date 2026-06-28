SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Me dejaron solo”: el sentido reproche de Bielsa a los jugadores de Uruguay que devela la prensa charrúa

    El entrenador aprovechó el último encuentro con los futbolistas de la Celeste para enrostrarles la falta de entrega a su sistema de trabajo.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Marcelo Bielsa (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Uruguay aún mastica la rabia. La Celeste fue eliminada en la fase de grupos del Mundial, un desenlace que nadie imaginaba en ese país del Atlántico. Por el contrario, las expectativas eran bastante más ambiciosas, según la gran campaña que cumplió en las Eliminatorias Sudamericanas, en las que remató segunda, detrás de Argentina.

    Las miradas están puestas sobre Marcelo Bielsa. Al exseleccionador chileno le cargan varias responsabilidades: desde no haberle sacado rendimiento a las figuras uruguayas hasta desconocer la esencia del fútbol de ese país. Los desencuentros han sido múltiples.

    “Me dejaron solo”: el sentido reproche de Bielsa a los jugadores de Uruguay que devela la prensa charrúa

    La última actividad grupal que realizó Uruguay en Playa del Carmen, el sitio que eligió para concentrarse, estuvo lejos de aprovechar las bondades de ese sector turístico de México. Por el contrario, sirvió para saldar cuentas. Bielsa está convencido de que no es el único culpable. De hecho, según la prensa uruguaya, el estratega aprovechó el último encuentro que tuvo con los jugadores para pasarles la cuenta por el fracaso en el Mundial y lo que considera su principal causa.

    Según consigna Sebastián Giovanelli, enviado especial del diario El Observador, el estratega aprovechó la instancia para realizar un duro reproche a sus jugadores. “Me dejaron solo”, les expresó el DT, según la versión que el profesional recoge de fuentes del plantel.

    Hasta entonces, Bielsa se había mordido la lengua. Públicamente, incluso, asumió la responsabilidad en el fracaso. "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada”, aseguró después de la caída ante España.

    En su estilo, incluso, explicó la afirmación. “Porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país, en este caso, después de tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en las eliminatorias no tuvo un valor, y un tercer puesto en la Copa América no tuvo un valor. Y, obviamente, esta actuación no necesito definirla”, complementó. “Creo que merecíamos ganar siete puntos en los tres partidos, pero nos vamos con dos”, se resignó.

    El otro desencuentro

    En la antesala del choque ante los ibéricos había trascendido otro encuentro de Bielsa con sus dirigidos. Esa vez, con los principales referentes del plantel charrúa. La reunión terminó transformándose en una rebelión: 48 minutos en que el entrenador manifestó sus aprensiones ante líderes como el arquero Sergio Rochet, más los volantes Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde.

    No hubo acuerdo ni siquiera en un aspecto estrictamente futbolístico: el planteamiento para enfrentar a España. Los futbolistas le exigieron al estratega una disposición más cautelosa, a diferencia de la agresividad que suele pedir el rosarino. En la práctica, un poco por la presión del equipo de Luis de la Fuente y otro tanto por la disposición de los jugadores, la versión que mostró el equipo fue mucho más defensiva que la que aspiraba el DT. “Tenemos que jugar contra España con la necesidad y obligación de ganarle. Es un desafío muy grande para todos nosotros. Para mí, que soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más puntos que dos sobre seis posibles, y para el equipo en general tener la alternativa de mejorar la imagen contra un gran rival.Pero de ninguna manera creo que nosotros no podamos enfrentar ese partido con aspiraciones”, había dicho Bielsa.

    No fue lo único que le pidieron. También le solicitaron que bajara las exigencias físicas.

    El desplante fue tal que el zaguero José María Giménez abandonó la cita antes de tiempo, en una clara muestra de rebeldía.

    Más sobre:Marcelo BielsaMundial 2026BielsaUruguayFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Putin admite escasez de combustible en Rusia y evalúa frenar exportaciones de diésel

    Marcha del Orgullo 2026 congrega a más 100 mil asistentes en el centro de Santiago

    Carabineros detiene a sujeto apuntado como el responsable de incendio en edificio del centro de Santiago

    FA acusa al gobierno de “bajarle impuestos a los súper ricos” y defiende a Grau ante acusación constitucional

    Vodanovic duda de mesa de diálogo en el Senado por megarreforma: “La voluntad política la tienen los ministros”

    Venezuela eleva a 1.450 los fallecidos tras terremotos: reportan más de 3 mil heridos y 12 mil damnificados

    Lo más leído

    1.
    Parten los dieciseisavos del Mundial: quién juega y dónde se transmite el inicio de la segunda fase de la cita planetaria

    Parten los dieciseisavos del Mundial: quién juega y dónde se transmite el inicio de la segunda fase de la cita planetaria

    2.
    Corazón solidario: la millonaria campaña de la esposa de Lionel Messi para ir en ayuda de Venezuela

    Corazón solidario: la millonaria campaña de la esposa de Lionel Messi para ir en ayuda de Venezuela

    3.
    Uruguay explota por la decepción en el Mundial: AUF cancela chárter y los jugadores deberán volver en vuelos comerciales

    Uruguay explota por la decepción en el Mundial: AUF cancela chárter y los jugadores deberán volver en vuelos comerciales

    4.
    Los uruguayos no perdonan a Marcelo Bielsa: “Él decidió mantener en el arco a Muslera para el tercer partido”

    Los uruguayos no perdonan a Marcelo Bielsa: “Él decidió mantener en el arco a Muslera para el tercer partido”

    5.
    Sigue el drama en Uruguay: figura de la Celeste sufre rotura de ligamentos tras el fracaso en el Mundial

    Sigue el drama en Uruguay: figura de la Celeste sufre rotura de ligamentos tras el fracaso en el Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Antofagasta y sectores de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alerta temprana preventiva por vientos

    Antofagasta y sectores de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alerta temprana preventiva por vientos

    “Peaje a luca” y fiscalizaciones: el plan de contingencia para el retorno vehicular a la RM tras fin de semana largo

    “Peaje a luca” y fiscalizaciones: el plan de contingencia para el retorno vehicular a la RM tras fin de semana largo

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión San Felipe en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión San Felipe en TV y streaming

    Antofagasta y sectores de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alerta temprana preventiva por vientos
    Chile

    Antofagasta y sectores de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alerta temprana preventiva por vientos

    Marcha del Orgullo 2026 congrega a más 100 mil asistentes en el centro de Santiago

    Carabineros detiene a sujeto apuntado como el responsable de incendio en edificio del centro de Santiago

    ¿Las startups necesitan un directorio?
    Negocios

    ¿Las startups necesitan un directorio?

    Trabajo en plataformas: el desafío de pasar de la ley a la protección efectiva

    Paula Benavides: “El CFA tiene un rol técnico y no tiene funciones de auditoría, ni califica responsabilidades políticas”

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos
    Tendencias

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    Estudio revela cuántos años tardó el T. Rex en alcanzar su tamaño adulto de ocho toneladas

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    “Me dejaron solo”: el sentido reproche de Bielsa a los jugadores de Uruguay que devela la prensa charrúa
    El Deportivo

    “Me dejaron solo”: el sentido reproche de Bielsa a los jugadores de Uruguay que devela la prensa charrúa

    Benjamín Adriazola y Francisca Garrido se coronan campeones de la primera edición del Iquique Triathlon 2026

    Los uruguayos no perdonan a Marcelo Bielsa: “Él decidió mantener en el arco a Muslera para el tercer partido”

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable
    Tecnología

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes
    Cultura y entretención

    Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes

    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam

    La resurrección de las batallas de freestyle entre rimas, plazas y nueva sangre

    Putin admite escasez de combustible en Rusia y evalúa frenar exportaciones de diésel
    Mundo

    Putin admite escasez de combustible en Rusia y evalúa frenar exportaciones de diésel

    Venezuela eleva a 1.450 los fallecidos tras terremotos: reportan más de 3 mil heridos y 12 mil damnificados

    Irán reivindica control de Ormuz por 30 días y exige a EE.UU. frenar a Israel en Líbano

    Cosiendo en comunidad
    Paula

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía