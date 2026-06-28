Uruguay aún mastica la rabia. La Celeste fue eliminada en la fase de grupos del Mundial, un desenlace que nadie imaginaba en ese país del Atlántico. Por el contrario, las expectativas eran bastante más ambiciosas, según la gran campaña que cumplió en las Eliminatorias Sudamericanas, en las que remató segunda, detrás de Argentina.

Las miradas están puestas sobre Marcelo Bielsa. Al exseleccionador chileno le cargan varias responsabilidades: desde no haberle sacado rendimiento a las figuras uruguayas hasta desconocer la esencia del fútbol de ese país. Los desencuentros han sido múltiples.

“Me dejaron solo”: el sentido reproche de Bielsa a los jugadores de Uruguay que devela la prensa charrúa

La última actividad grupal que realizó Uruguay en Playa del Carmen, el sitio que eligió para concentrarse, estuvo lejos de aprovechar las bondades de ese sector turístico de México. Por el contrario, sirvió para saldar cuentas. Bielsa está convencido de que no es el único culpable. De hecho, según la prensa uruguaya, el estratega aprovechó el último encuentro que tuvo con los jugadores para pasarles la cuenta por el fracaso en el Mundial y lo que considera su principal causa.

Según consigna Sebastián Giovanelli, enviado especial del diario El Observador, el estratega aprovechó la instancia para realizar un duro reproche a sus jugadores. “Me dejaron solo”, les expresó el DT, según la versión que el profesional recoge de fuentes del plantel.

AHORA| Marcelo Bielsa se despidió del plantel de Uruguay en una reunión en Playa del Carmen. Durante el encuentro, que tuvo duros pasajes, el entrenador apuntó contra los referentes: "Me dejaron solo" reflexionó. @SC_ESPN @ESPNUruguay @ESPNArgentina @somosfix@elespectadoruy pic.twitter.com/bi1Y59OZSP — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) June 28, 2026

Hasta entonces, Bielsa se había mordido la lengua. Públicamente, incluso, asumió la responsabilidad en el fracaso. "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada”, aseguró después de la caída ante España.

En su estilo, incluso, explicó la afirmación. “Porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país, en este caso, después de tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en las eliminatorias no tuvo un valor, y un tercer puesto en la Copa América no tuvo un valor. Y, obviamente, esta actuación no necesito definirla”, complementó. “Creo que merecíamos ganar siete puntos en los tres partidos, pero nos vamos con dos”, se resignó.

El otro desencuentro

En la antesala del choque ante los ibéricos había trascendido otro encuentro de Bielsa con sus dirigidos. Esa vez, con los principales referentes del plantel charrúa. La reunión terminó transformándose en una rebelión: 48 minutos en que el entrenador manifestó sus aprensiones ante líderes como el arquero Sergio Rochet, más los volantes Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde.

No hubo acuerdo ni siquiera en un aspecto estrictamente futbolístico: el planteamiento para enfrentar a España. Los futbolistas le exigieron al estratega una disposición más cautelosa, a diferencia de la agresividad que suele pedir el rosarino. En la práctica, un poco por la presión del equipo de Luis de la Fuente y otro tanto por la disposición de los jugadores, la versión que mostró el equipo fue mucho más defensiva que la que aspiraba el DT. “Tenemos que jugar contra España con la necesidad y obligación de ganarle. Es un desafío muy grande para todos nosotros. Para mí, que soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más puntos que dos sobre seis posibles, y para el equipo en general tener la alternativa de mejorar la imagen contra un gran rival.Pero de ninguna manera creo que nosotros no podamos enfrentar ese partido con aspiraciones”, había dicho Bielsa.

No fue lo único que le pidieron. También le solicitaron que bajara las exigencias físicas.

El desplante fue tal que el zaguero José María Giménez abandonó la cita antes de tiempo, en una clara muestra de rebeldía.