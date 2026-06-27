“¡Dale de una vez!“: la furia de Marcelo Bielsa con los periodistas tras la eliminación de Uruguay en el Mundial

Uruguay es una mezcla de rabia y desazón. Este viernes, por el último partido del Grupo H de la Copa del Mundo, cayó por la cuenta mínima ante España, un resultado que sentenció su eliminación de la Copa del Mundo 2026, en una de las peores participaciones mundialistas de los charrúas en los últimos años.

Al mismo tiempo en que los futbolistas, algunos llorando, se retiraban a camarines, Marcelo Bielsa se tuvo que dirigir a un costado de la cancha para recibir las consultas de la prensa.

El Loco, aún molesto por lo que ocurrió, estaba impaciente y al notar la demora para que comenzaran las preguntas, gritó: “¡Dale de una vez!“.

Al parecer, su mala actitud tuvo resultados, ya que de inmediato le formularon las preguntas, las que respondió de manera corta y todo duró menos de un minuto.

MARCELO BIELSA, MUY ENOJADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL.



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La autocrítica

Luego, en la conferencia de prensa, el ex DT de la Roja fue autocrítico con su gestión al no poder clasificar a los dieciseisavos de final: “A mí me toco gestionar este grupo, no logré que el nivel de las individualidades fuera un equipo. Un equipo poderoso que no pude confeccionarlo sobre la calidad de su jugadores. Más allá del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, no logré que el grupo de jugadores de los que disponía pudiera convertirlo en una fuerza que no tuviera que tener que explicar por qué sucedió lo que sucedió. Pero si quiere explicaciones, que creo que no es lo que quiere, le reitero, de 7 puntos que merecimos ganar, obtuvimos 2”.

Además, se refirió a los polémicos cambios durante el partido con España, en el que sacó al portero Fernando Muslera, responsable del único gol, y a la figura Federico Valverde: “Yo no tomé la decisión de la salida de Muslera, la tomó el propio jugador. Con el cambio de Valverde lo que busqué fue jugar con dos nueves con el objetivo de tener más llegada y potenciar el ataque”.

“La actitud no es reprobable, el desarrollo táctico del partido no fue decisivo, fue un partido para mantenerlo parejo, teníamos que hacer esfuerzos muy muy grandes. Para atacar necesitábamos recuperar la pelota en el campo rival, porque si lo hacíamos en nuestro campo el tránsito era muy difícil. Jugar ese partido contra un equipo como España, los 90 minutos de la misma manera, era complicado. El trámite fue parejo, debimos haber empatado. Eso es lo que puedo opinar de los que pasó en la cancha”, agregó.