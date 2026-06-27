El amargo análisis de Marcelo Bielsa tras eliminación de la Celeste: “Al fútbol uruguayo no le dejé nada”

Uruguay se va entre lágrimas, mascando la rabia, con un cúmulo de malos sentimientos. La Celeste se queda tempranamente fuera de la Copa del Mundo, en medio de una interna rodeada de polémicas.

El rostro del técnico Marcelo Bielsa, una vez concluido el duelo, resume la amarga salida de los orientales y termina con el cometido del rosarino en el equipo.

“Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores. Sobre el ingreso de Viñas por Valverde busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque”, dijo el Loco.

Asimismo, agregó que “a mí me toco gestionar este grupo, no logré que el nivel de las individualidades fuera un equipo. Un equipo poderoso que no pude confeccionarlo sobre la calidad de su jugadores. Más allá del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, no logré que el grupo de jugadores de los que disponía pudiera convertirlo en una fuerza que no tuviera que tener que explicar por qué sucedió lo que sucedió. Pero si quiere explicaciones, que creo que no es lo que quiere, le reitero, de 7 puntos que merecimos ganar, obtuvimos 2”.

Consultado por el cambio de arquero, aclaró que “yo no tomé la decisión de la salida de Muslera, la tomó el propio jugador. Con el cambio de Valverde lo que busqué fue jugar con dos nueves con el objetivo de tener más llegada y potenciar el ataque”.

Sobre la convocatoria del arquero de Estudiantes de La Plata, el rosarino explicó que “cuando decidí convocarlo fue una decisión muy pensada, hice todas las evaluaciones necesarias. Después, yo no puedo negar y discutir la evaluación de la participación de Muslera. Por otro lado, creo que es un arquero con un año magnífico, con mucha personalidad y carácter. La decisión fue mantener la confianza, no restarla”.

Duro autocrítica

Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior al duelo, el entrenador argentino fue mucho más autocrítico. Si bien ironizó con los logros que pudo acumular en tres años, el DT aseguró que su paso por el equipo fue casi inútil.

“Al fútbol uruguayo no le dejé nada, el cuarto puesto eliminatorio no tuvo valor, el tercer lugar de la Copa América tampoco… mi paso será recordado como que no dejo nada”, afirmó el exseleccionador de la Roja.

En la misma línea, el profesional advirtió que “la actitud no es reprobable, el desarrollo táctico del partido no fue decisivo, fue un partido para mantenerlo parejo, teníamos que hacer esfuerzos muy muy grandes. Para atacar necesitábamos recuperar la pelota en el campo rival, porque si lo hacíamos en nuestro campo el tránsito era muy difícil. Jugar ese partido contra un equipo como España, los 90 minutos de la misma manera, era complicado. El trámite fue parejo, debimos haber empatado. Eso es lo que puedo opinar de los que pasó en la cancha”.

Pese al delicado momento, el entrenador no rehuyó de su responsabilidad frente a este nuevo fracaso del equipo oriental. De una y otra forma, el rosarino insistió en que el análisis parte siempre desde esa posición.

“Imagínese cómo se hace desde mi posición de responsable de este pasaje de Uruguay por la Copa del Mundo. Nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación, y es natural que así sea. Por eso las preguntas no persiguen respuestas, sino volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción que genera el trabajo que yo hice. Y está bien que así sea. Pero si tengo que analizar, incluyo errores, porque los errores son propios del fútbol, pero dentro de un comportamiento donde hubo errores, no logramos un porcentaje aceptable entre las situaciones de gol que creamos y los goles que conseguimos, y también la relación entre los goles que recibimos y la influencia de los rivales para conseguirlos, tampoco fue bueno”, dijo el DT.

Y explicó que “eran goles evitables, y así se dieron las cosas, pero eso es parte del juego y el análisis los comprende. Aún con esas circunstancias, nosotros deberíamos haber obtenido siete puntos si analizamos merecimiento, pero yo contesto eso porque es lo que me preguntan, pero debería decir simplemente que toda la decepción que ustedes, periodistas pero hinchas del fútbol uruguayo, legítimamente quieren volcar sobre el responsable que soy yo, yo tengo que aceptarlo porque corresponde”.