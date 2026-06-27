La reacción de Marcelo Bielsa tras el error de Muslera y el gol de España en el Mundial

Tras un centro impreciso desde la derecha, a los 42′, Álex Baena recibió en el corazón del área uruguaya. El delantero de la selección española controló el balón, giró rápido y sacó un sueva remate de derecha; un tiro casi por cumplir, por terminar la jugada, pero ocurrió lo inesperado. Fernando Muslera, como en todo este Mundial 2026, no ofreció garantías y el balón se le pasó por encima de los guantes.

Era la apertura de la cuenta para un elenco europeo que se consolidaba en el liderato del Grupo H y que hundía aún más a la Celeste, que necesitaba un triunfo para seguir con vida en esta Copa del Mundo.

Mientras Baena celebraba, Bielsa observaba cómo todo se le ponía más cuesta arriba. Con las manos tomadas, no atinó a moverse, sentado en su ya clásico cooler. Transcurridos algunos segundos, se tiró un poco hacia atrás, como procesando todo lo que ocurría en ese momento en el césped de Guadalajara, y escupió.

INCRÉDULO: así vivió El Loco Bielsa el gol de Álex Baena para el 1-0 de España ante Uruguay.



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Muslera, sustituido

Luego del entretiempo, llamó la atención que Fernando Muslera no volvió a la cancha. El error gatilló su salida: Marcelo Bielsa tomó la decisión de sacarlo en la mitad del partido y en su lugar ingresó Sergio Rochet, portero que jugó toda la Eliminatoria Sudamericana, pero que para esta Copa del Mundo había perdido el puesto.