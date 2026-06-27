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    Con Muslera afuera en el entretiempo y Valverde reclamando en la banca: los polémicos cambios de Bielsa ante España

    El entrenador de Uruguay sacó al portero luego de su grosero error en el gol de los ibéricos, mientras que al volante lo reemplazó en los primeros minutos del complemento. Al hombre del Real Madrid no le gustó nada la variante y vociferó como una clara señal de molestia.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    La molestia de Federico Valverde con Marcelo Bielsa tras ser reemplazado en el duelo entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Foto: captura de pantalla.

    La interna en la selección de Uruguay da indicios de estar a punto de explotar. En pleno partido ante España, que definía la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026, los referentes del plantel de la Celeste exhibieron el quiebre que existe con Marcelo Bielsa.

    Todo se dio a partir de los polémicos cambios del director técnico rosarino. En primer lugar, sacó a Fernando Muslera al entretiempo luego del error grosero que desencadenó en el gol de Alex Baena. El portero había sido sostenido durante todo el torneo, pese a sus recurrentes fallos en los empates frente a Arabia Saudita y Cabo Verde. Sin embargo, el entrenador mandó a Sergio Rochet a la cancha y, en la conversación post partido, reconoció que fue el mismo Muslera el que le pidió salir.

    En el complemento, en tanto, fue la situación más polémica. Federico Valverde, que cuenta con la jineta de capitán, fue sustituido para darle paso a Federico Viñas. Al ver que tenía que salir, el volante del Real Madrid se mostró incrédulo y abandonó la cancha con una clara señal de molestia y ni siquiera miró a Bielsa. En la banca, se tapó la boca con la camiseta mientras gritaba a viva voz.

    Más sobre:Mundial 2026Marcelo BielsaFernando MusleraFederico ValverdeMundialSelección de UruguaySelección de EspañaFútbol

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