Deslavado empate a cero: el mezquino Paraguay debe esperar y Australia avanza en el Mundial como segundo

Paraguay se jugaba una final ante Australia, para seguir en la Copa del Mundo 2026. En San Francisco, mismo escenario en el cual derrotó a Turquía apelando al ADN más profundo de su fútbol, la Albirroja empató sin goles y tendrá que esperar para ver si avanza como tercero. Los representantes de Asia clasifican en el segundo lugar del grupo D.

Con Estados Unidos ya clasificado y asegurado como líder de la zona, la incertidumbre estaba por definir al escolta. Eventualmente, el empate favorecía a ambos, aunque era más riesgoso para los paraguayos porque debían esperar si les alcanzaba para ser terceros (lo que ocurrió).

Gustavo Alfaro es un entrenador que piensa sus equipos de atrás hacia adelante. En ese sentido, optó por un diseño conservador para el primer tiempo. Cambió el esquema y dispuso de una línea de cinco en el fondo, integrando a Alexandro Maidana como lateral izquierdo, en lugar de Junior Alonso. En el papel, Julio Enciso era el más cercano al centrodelantero, Gabriel Ávalos. El ariete de Independiente debía ir a la pelea ante los espigados zagueros oceánicos.

Fue excesivamente especulativo Paraguay en los 45′ iniciales. Si bien la principal fortaleza guaraní es la defensa, la propuesta fue demasiado mezquina. Una posesión de solo el 37% era la muestra de aquello. No le duraba la pelota y no encontraba maneras de saltar líneas. Australia, dentro de sus limitaciones, fue un poco más propositivo, considerando que también se estaba jugando la clasificación. En líneas generales, se daba un partido áspero y disputado.

Con 45′ por delante, Alfaro dio un paso adelante sacando a Maidana e incluyendo a otro mediocampista (Mauricio Magalhaes, de raíces brasileñas). Paraguay fue mostrando, paulatinamente, otra cara, una más ofensiva. No le quedaba una alternativa distinta, ante la necesidad de ganar y asegurar la segunda posición. Por mucha movilidad que mostraba Enciso, faltaba dar con el marco.

Ese ímpetu de salir a buscarlo más arriba fue breve y sin demasiado efecto. No encontraba maneras efectivas para vulnerar a una defensa ordenada y estática. Enciso encontró un espacio en los 81′, pero sacó un remate demasiado mordido.

En un partido tan deslavado, el 0-0 era lo más lógico. Y así finalizó. Australia se quedó con la segunda posición del grupo D con cuatro puntos y diferencia de gol 0. Paraguay también alcanzó cuatro unidades, pero con diferencia -2. Ante el empate entre ambos, fue el criterio recién mencionado el que ordenó la tabla. Los Socceroos enfrentarán al segundo de la zona G (Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda), aunque cayeron en el lado del cuadro donde asoma Argentina en octavos de final.

La Albirroja tendrá que esperar para saber si entra o no. En la tabla de terceros, queda detrás de Suecia, Ecuador y Bosnia-Herzegovina.