Empate de Japón y Suecia clasifica a los dos: los asiáticos serán rivales de Brasil en dieciseisavos del Mundial

Era un duelo vital por la clasificación. Japón y Suecia se jugaron un pasaje directo hacia dieciseisavos de final del Mundial 2026. Finalmente, fue un ticket doble, porque el empate 1-1 que se dio en Dallas le permitió a ambos elencos avanzar a la siguiente fase. Los nipones, eso sí, en el segundo puesto del grupo F.

A los asiáticos les alcanzaba con el empate para asegurar el segundo puesto, mientras que los nórdicos necesitaban de una victoria para arrebatar la segunda plaza. Claro, el premio traía consigo una complicación en el horizonte: el escolta de Países Bajos (que en simultáneo venció a Túnez) iba a ser rival de Brasil en 16avos.

El partido tuvo dos tiempos completamente distintos. La primera mitad fue abúlica, sin emociones en las áreas y con escaso riesgo. Japón trataba de elaborar más, teniendo un equipo rápido en ofensiva. Dentro de lo poco que se generó, la escuadra de Hajime Moriyasu intentaba algo más, sobre todo cuando Keito Nakamura avanzaba por la izquierda.

El empate le servía a los dos para seguir en carrera. Quizás, era una razón que explicaba lo escaso que se vio en los 45′ iniciales. Con un ritmo escaso, tanto asiáticos como europeos estaban más preocupados de anular al adversario que de proponer. Antes del entretiempo, un remate del citado Nakamura fue desviado con una volada del golero Zetterstrom.

Para fortuna de los espectadores, la segunda mitad fue mucho más interesante. Los equipos soltaron las ataduras y fueron más propositivos. En los 56′, una gran combinación entre Ayase Ueda, Ritsu Doan y Daizen Maeda acabó con la anotación de este último, definiendo a un palo tras un pase filtrado. Este resultado no solo acercaba la clasificación japonesa, sino que también le permitía pelearle el primer puesto del grupo a Países Bajos.

Eso sí, esa opción fue breve. En los 62′, un golazo de Anthony Elanga puso el 1-1 en el marcador. El futbolista del Newcastle enganchó hacia adentro y sacó un zurdazo al palo del portero Suzuki, quien reaccionó tarde. Si bien la igualdad le servía a ambos, el duelo se fue abriendo. Era una moneda al aire.

Entonces, el empate dejó a Japón en el segundo lugar, detrás de Países Bajos, con cinco puntos. Enfrentará a Brasil este lunes 29 de junio, a las 13.00 horas de Chile, en Houston. Por su parte, Suecia alcanza cuatro unidades y diferencia de gol 0, entrando como uno de los mejores terceros. Supera a Ecuador en goles anotados. Tiene cinco alternativas para enfrentar en la fase de 32: Alemania, el primero del grupo I (Francia o Noruega), Estados Unidos, Suiza o México.