Canadá reescribe su historia: gana sobre la hora y clasifica por primera vez a los octavos de final de un Mundial

Si el sábado finalizó la fase grupal del Mundial 2026, este domingo ya comenzó la ronda de dieciseisavos de final. Sudáfrica y Canadá inauguraron una nueva instancia en las Copas del Mundo, que surge a raíz del crecimiento en la cantidad de selecciones (de 32 a 48). En el moderno SoFi Stadium de Los Ángeles, los norteamericanos ganaron 1-0 sobre la hora y se instalan de manera inédita en octavos.

Por varios factores, el duelo entre sudafricanos y canadienses tenía tintes históricos. Ambos superaron por primera vez la ronda de grupos de un Mundial, lo que ya hacía significativa la campaña. Si el conjunto de la Hoja de Maple ganaba su grupo, iba a mantener la localía y jugar en Vancouver, con más días de preparación (contra un tercero). Sin embargo, como cayó ante Suiza, quedó segundo en la zona B, por lo tanto debió ir hacia California. De manera inédita en los Mundiales, una selección debió salir de su país para competir. Le sucedió a Canadá.

Con su tradicional esquema de 4-4-2, el elenco del estadounidense Jesse Marsch fue más propositivo en el primer tiempo, aunque carente de claridad en los metros finales. Jonathan David y Tani Oluwaseyi era el doble 9, con Nathan Saliba siendo el volante que se soltaba desde el medio, dejando a Stephen Eustaquio en el eje. Sudáfrica se fue animando tibiamente, aunque en cada adelantamiento quedaba desacomodado en el fondo.

Si bien eran los norteamericanos quienes eran los más inquietos ofensivamente, el partido estaba disputado. No había una gran superioridad. El punto era que Canadá no aprovechó de concretar sus aproximaciones al área africana. En los 22′, un balón parado terminó en un cabezazo débil de Cornelius. En los 34′, remató Oluwaseyi y atajó el portero Williams.

Williams achicando un tiro de Buchanan / Xinhua Mao Siqian

La más clara de la primera mitad fue en los 44′. Luego de un cabezazo, Sudáfrica sacó la pelota desde la línea y, al instante, lo tuvo Tajon Buchanan pero el achique de Williams (uno de los ocho jugadores del Mamelodi Sundowns en la selección; compañeros de Marcelo Allende) fue más rápido.

El complemento fue mucho más opaco. Sin haber tenido una gran explosión futbolística, los primeros 45′ entregaron un poco más. Con poco riesgo, el desarrollo del duelo parecía predestinado al alargue. Los Bafana Bafana, cuyo entrenador se metió en la historia (Hugo Broos, con 74 años, se convirtió en el DT más longevo en dirigir en un partido de eliminación directa en Mundiales), querían un partido largo.

De igual manera, Canadá mostraba una mayor intención de ganar. En los 65′, lo tuvo Oluwaseyi, pero el achique de Williams evitó el gol. El portero sudafricano era el sostén de su escuadra. A los de América del Norte les faltaba más electricidad arriba. Para ello ingresó Alphonso Davies. A 15′ del final, entró el zurdo del Bayern Múnich, en su debut en el Mundial 2026. Las lesiones no le han permitido tener más rodaje.

Cuando el gol asomaba lejos y la prórroga tocaba la puerta, llegó el 1-0 de los canadienses. Primer minuto añadido y Eustaquio para el balón con el pecho y saca un remate de derecha hacia un rincón. El mediocampista de Los Angeles FC se convirtió en héroe nacional, porque su anotación instaló al seleccionado de la Hoja de Maple en la instancia más alta de su historia en Copas del Mundo.

Entonces, Canadá es el primer clasificado para octavos de final. Su rival será el vencedor de la llave entre Países Bajos y Marruecos, que juegan este lunes en Monterrey, a las 21.00 horas de Chile.