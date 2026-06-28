Comienzan los dieciseisavos de final: Canadá, el primer anfitrión que sale de su país en un Mundial

El Mundial no da respiro. Este domingo comienzan las fases de eliminación directa con los dieciseisavos de final, una nueva etapa que se integra a la competencia a raíz de la mayor cantidad de participantes. De los 48 que iniciaron el torneo, quedan 32.

El único partido del día será entre Sudáfrica y Canadá, en Los Ángeles (15.00 horas de Chile). El moderno SoFi Stadium acogerá un encuentro que es histórico para ambos combinados. Tanto norteamericanos como africanos superaron por primera vez la ronda de grupos de una Copa del Mundo.

Lo más sorpresivo fue la arremetida de los Bafana Bafana, que fueron los segundos del grupo A gracias al triunfo sobre Corea del Sur, en Monterrey. Después de su pálida expresión futbolística en el debut ante México, en la inauguración del torneo, pocos preveían que los pupilos del entrenador belga Hugo Broos pelearía por un cupo en la siguiente etapa. Pero lo consiguieron, desplazando a los surcoreanos y a la discreta República Checa.

Por su parte, el seleccionado de la Hoja de Maple no solo consiguió por primera vez entrar en las fases eliminatorias de un Mundial, sino que también sumó sus primeros puntos en la cita planetaria. Eso sí, terminó avanzando como segundo de su grupo, por la derrota ante Suiza. Esta situación les implicó a los canadienses perder la localía y tener menos días de descanso. Si la escuadra de Jesse Marsch salía primero de su grupo (el B), jugaba recién el próximo jueves en Vancouver. Pero como cayó ante los helvéticos, tendrá que jugar este domingo, en Estados Unidos.

Con esto, Canadá se convierte en el primer país anfitrión (o coanfitrión) de una Copa del Mundo que sale de su país para competir. A México y EE.UU. no les sucedió, porque fueron líderes de sus respectivas zonas.

Los norteamericanos aún lamentan la baja del mediocampista Ismaël Koné, quien estará aproximadamente cinco meses de baja luego de sufrir fractura de tibia y peroné durante el duelo ante Qatar, arbitrado por el juez chileno Cristián Garay. Otra duda canadiense tiene que ver con el estado de Alphonso Davies, su principal nombre propio, sin minutos todavía en el torneo. Las dos selecciones solo se han enfrentado en una ocasión, con triunfo sudafricano por 2-0, en un amistoso de 2007.

El vencedor enfrentará en octavos de final al ganador de Países Bajos - Marruecos, el 4 de julio en Houston.