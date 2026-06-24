La sanción más dura del Mundial: el severo castigo de la FIFA al qatarí Assim Madibo tras ser expulsado por Cristián Garay

La sanción más dura del Mundial: el duro castigo de la FIFA al qatarí Assim Madibo tras ser expulsado por Cristián Garay.

La FIFA confirmó la sanción más dura de lo que va de Mundial. El organismo colocó cinco partidos de supensión para Assim Madibo, el mediocampista de Qatar, tras la expulsión que recibió en el encuentro ante Canadá.

La jugada fue la infracción del volante sobre Ismael Koné. La jugada terminó con una grave lesión para el futbolista norteamericano, quien sufrió fracturas de tibia y peroné.

El árbitro Cristián Garay mostró tarjeta roja directa al jugador catarí, que abandonó el terreno de juego tras la acción. La lesión obligó a la inmediata intervención del cuerpo médico. El jugador salió en camilla, conmocionado por la situación.

Días después la FIFA dio a conocer la resolución disciplinaria contra Madibo. “Una suspensión de cinco partidos por violación del artículo 14.1.e (juego sucio grave) del Código Disciplinario de la FIFA. La suspensión se cumplirá en el/los próximo/s partido/s de Qatar en la Copa Mundial de la FIFA”, señala el comunicado.

Con esta determinación, el mediocampista recibe hasta ahora la sanción más extensa aplicada durante el torneo. Tras el incidente, Madibo visitó a Koné para conocer su estado de salud y acompañarlo durante el proceso de recuperación.

De todas formas, la sanción llega justo en paralelo a la eliminación de Qatar, que cayó por 3-1 ante Bosnia y Herzegovina.