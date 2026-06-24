Bosnia y Herzegovina derrota a Qatar y queda a un paso de avanzar a la segunda ronda por primera vez en su historia

La selección de Bosnia y Herzegovina comenzó a forjar su propia historia en el fútbol. En el cierre del Grupo B del Mundial 2026, el cuadro balcánico venció por 3-1 a Qatar, en Seattle, y queda a un paso de superar la fase grupal de una cita planetaria, por primera vez en su historia, algo que es casi un hecho, a la espera del final de los otros grupos.

Resultado que le permite sumar 4 puntos para avanzar como mejor tercero. Hasta el momento, enfrentaría a Estados Unidos en la fase de los mejores 32 equipos.

Porque los europeos tenían claro el objetivo, escenario en que solo una victoria los podría dejar en la segunda ronda. Premisa a la que se aferró desde el pitazo inicial. Tanto que, antes de los cinco minutos, había llegado con serio peligro en un par de veces con los remates de Ermedin Demirovic e Ivan Sunjic, ambos contenidos por el golero qatarí Mahmoud Abunada.

Sin embargo, la ansiedad de los europeos dejaba al descubierto algunos problemas defensivos retratados en jornadas anteriores. Cerca del cuarto de hora, con los balcánicos y sus líneas en la mitad de la cancha, un contragolpe gestado por Edmilson y Akram Afif obligó a una portentosa reacción de Sunjic, quien pinchó la pelota a este último asiático en clara posición de anotar.

En esa dinámica, el cuadro de los Dragones comenzó a rematar de distancia para intentar romper el cerrado cerco de la escuadra de Medio Oriente. Bajo ese argumento logró abrir la cuenta, gracias al potente disparo del mediocampista Kerim Alajbegovic (jugador de 18 años del Salzburgo austríaco) que se coló en un rincón, a los 29 minutos.

Bosnia siguió sobre la portería qatarí, a sabiendas que una buena diferencia de gol era un seguro. Así, rápidamente, logró aumentar las cifras con una jugada de juego directo. Edin Dzeko tomó de volea un pase desde el costado inverso y su remate dio en la pierna de Sultan Al Brake para anotar en su propio arco, a los 34’.

Y fue por más. En la jugada siguiente, Dzeko ingresó solo a área, pero el remate del delantero del Schalke 04 de Alemania dio de lleno en la base del vertical izquierdo del meta Abunada, quien poco tenía que hacer frente a la definición

Pese a la desventaja, los dirigidos del español Julen Lopetegui no se rindieron. Aprovecharon los espacios en el fondo de su rival y el pase de Edmilson dejó solo a Hasan Al Haidos en el punto penal para que descontara el marcador, a tres minutos del descanso.

Al cierre

En el tiempo complementario, los balcánicos comenzaron decididos a cerrar temprano la faena. El entrenador Sergej Barbarez se decidió a poner mucha gente alrededor del área qatarí, pero carecían de la profundidad necesaria para encontrar la tercera cifra.

Sin embargo, los Dragones mostraban el mismo desequilibrio que en fracción anterior. Es más, dos rápidas llegadas de la selección de Medio Oriente bien pudieron cambiar la historia del partido y del grupo. Sin embargo, en ambas aproximaciones Afif no pudo dar con la portería.

Hasta que los europeos se decidieron a definir el duelo. A diez minutos del final del encuentro, tras una serie de rebotes, la pelota quedó en los pies del recién ingresado Ermin Mahmic para poner el 3-1. Suficiente para que el equipo de mayor promedio de estatura entre las 48 selecciones logre avanzar de la fase grupal, por primera vez en su historia.