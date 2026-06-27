Fin de contribuciones: Las Condes, Vitacura y Providencia suman un tercio de los 300 mil inmuebles beneficiados

“Afectará a las (12) comunas más ricas”. Fue la frase que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo el pasado 3 de junio para referirse a la propuesta del gobierno de eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores -incluida en la llamada megarreforma- al admitir que el impacto de la exención de contribuciones implicará menor recaudación para las arcas de esos municipios. Pero lo cierto es que el proyecto del Ejecutivo beneficiará a los habitantes de esas comunas que no tendrán que seguir pagando ese impuesto territorial , lo que supone alivio para esos hogares.

El titular de Hacienda, Jorge Quiroz, se ha enfrentado con los alcaldes por este tema, incluyendo a los jefes comunales del oficialismo, que le exigen que reponga a sus comunas el dinero que se dejará de recaudar.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

La Tercera consiguió vía Ley de Transparencia las cifras del Ministerio de Hacienda de cuánto impactará la medida en menor recaudación para el total de las 346 comunas a nivel nacional y cuántos roles (número de identificación de un inmueble) beneficiarios hay por cada comuna.

En la respuesta de Hacienda, comunas con más recursos como Las Condes, Providencia y Vitacura concentran un tercio de los 303.436 inmuebles que se verán beneficiados con la exención , ya que sus propietarios tienen más de 65 años. Para dar con ese número de total de inmuebles beneficiados, los cálculos de Hacienda concentran las propiedades con destino habitacional, sumando sus estacionamientos y bodegas asociadas a esta, lo que da como suma los 300 mil roles beneficiarios.

El mapa de la eximición de contribuciones por comuna.

Los alcaldes de las comunas más afectadas, como Camila Merino (Vitacura), Catalina San Martín (Las Condes), José Manuel Palacios (La Reina) y Felipe Alessandri (Lo Barnechea), si bien han apoyado que adultos mayores dejen de pagar, han propuesto ideas para reponer el dinero, como una eximición gradual y que no aplique para personas o inmuebles de mayores recursos.

El desglose da cuenta de que Las Condes es la comuna con más inmuebles beneficiados. Según los cálculos de Hacienda, en Las Condes hay 53.006 inmuebles, lo que considera el 17,5% del total de roles beneficiados. En segundo lugar le sigue Providencia, con 21.234 roles (7%), luego Vitacura con 20.814 (6,9%), Viña del Mar con 20.301 roles (6,7%), Ñuñoa con 18.051 roles (5,9%), Santiago con 11.591 (3,8%). Después vienen Lo Barnechea con 9.986 (3,3%), La Florida con 8.178 (2,7%), La Serena con 5.951 (2%) y Temuco con 5.856 (1,9%). Las 10 comunas con mayor cantidad de roles beneficiados concentran un 57,7% del total que quedaría exento de pago de contribuciones.

Otras comunas de la Región Metropolitana son La Reina con 5.803 (1,9%), Maipú con 5.078 (1,7%), Puente Alto con 3.621 (1,2%) y Peñalolén 3.612 (1,2%), entre otras.

El listado de las comunas con mayor cantidad de inmuebles beneficiados.

El cálculo que hizo Hacienda para cada municipio tuvo una metodología de incluir viviendas con fin habitacional, solo de personas naturales, y se excluyó a personas jurídicas, mayores de 65 años y se eligió la propiedad del beneficiario de mayor avalúo fiscal.

Además, se consideró la exención completa a la propiedad, independiente del porcentaje de derechos del propietario, entre otros criterios.

Hasta el momento, tanto gobierno como alcaldes han sostenido reuniones de negociación, pero no se ha llegado a acuerdo. El próximo jueves habrá una reunión clave con Quiroz luego de que la megarreforma pasara su votación general en el Senado en su segundo trámite constitucional.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín.

Los números de Hacienda, además, muestran que de los 300 mil roles beneficiarios, si se excluye a los estacionamientos y bodegas, el total de beneficiados suma a 192 mil roles habitacionales.

Otros datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) complementan la información de Hacienda, pues muestran el total de beneficiados considerando solo el inmueble habitacional, sin bodegas ni estacionamientos asociados a estos. Así, por ejemplo, en Las Condes hay 24.081 roles habitacionales beneficiados, que son un 18,7% del total de 128.407 propiedades en la comuna. En Providencia, la Subdere detectó 10.413 propiedades que representan un 13,8% del total de 75.387 propiedades y en Vitacura hay 8.417 propiedades beneficiadas, que son un 24% del total de 34.931 propiedades en total en la comuna.

El impacto anual

El informe de Hacienda da cuenta de que serán unos $ 69.456 millones menos lo que se dejará de recaudar para los municipios, considerando el cálculo del gobierno de que se repondrán los $ 112 mil millones que van al Fondo Común Municipal (FCM), glosa de platas de las comunas con más recursos a las más vulnerables. Por ende, al estas platas ser respuestas ello no afectará a los municipios.

De los $ 70 mil millones de impacto a los municipios, el 41,5% son platas de las comunas con más recursos: Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, que entre las tres dejarán de percibir $ 28.849 millones .

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino.

Si se ordena de mayor a menor, las comunas que lideran en el impacto por menor recaudación son Las Condes con $ 13.061 millones menos, luego Lo Barnechea con $ 8.209 millones menos y después Vitacura con $ 7.578 millones menos, Viña del Mar con $ 3.082 millones menos, Providencia con $ 2.934 millones menos y La Reina con $ 2.922 millones menos. Las primeras cinco comunas del ranking concentran el 50,2% de los $ 70 mil millones que los municipios dejarán de percibir y las 10 comunas que lideran representan el 64% de todo lo que se dejará de recaudar.

Otro cálculo que el gobierno ha tenido en consideración es cuánto afectará la menor recaudación en proporción al presupuesto total que tiene la comuna . Para ello la Subdere ha considerado los Ingresos Propios Permanentes (IPP) más otros ingresos, como venta de activos financieros y no financieros, y diversos fondos, como el FCM y el de royalty a la minería. Con mayor impacto del porcentaje anual, el ranking es encabezado por Vitacura, que es la comuna más afectada.

En esa comuna la menor recaudación anual implica un 8,2% de su presupuesto. Le siguen La Reina con un 8,1%, luego Lo Barnechea con un 6,6%, después Zapallar con un 6,1% y posteriormente Las Condes, con un 5,4%. Después aparecen Ñuñoa con un 4,4% y luego Concón con un 4,3%.