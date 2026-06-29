Emilia Schneider (FA): “Veo indefinición en Chile Vamos sobre si quieren ser distintos a la ultraderecha o bailar al ritmo de republicanos”

Durante este fin de semana, el Frente Amplio (FA) concluyó su primer congreso ideológico. Del proceso, que se extendió por cuatro meses de debate, la diputada Emilia Schneider concluye que su partido está más vivo que nunca y que tiene un rol opositor claro: “No estamos disponibles para retrocesos”.

De cara a la tramitación de la megarreforma de José Antonio Kast en el Senado, la subjefa de bancada de los diputados del FA distingue que la izquierda, a diferencia del oficialismo, ha logrado articularse. En ese sentido, hace un llamado a su sector a profundizar (y proyectar) la unidad.

El senador Pedro Araya fue el único parlamentario de oposición que se abstuvo en la megarreforma. ¿Ve al Socialismo Democrático comprometido con la unidad del sector?

La unidad de la oposición es algo por lo que hemos pujado como FA desde el principio, y desde distintos sectores también. Eso se ha traducido en votaciones como la de la megarreforma de los súper ricos, donde no hubo votos a favor de la oposición. El trabajo en unidad ha sido importante, espero que se profundice y se proyecte en el futuro. Lo importante es mostrar que no solamente somos oposición, sino que podamos ser alternativa a un muy mal gobierno.

Es cierto que no hubo votos a favor de la megarroforma, pero sí hubo diferencias. El PPD se abrió a aprobar la idea de legislar. ¿Teme que esa dispersión les juegue en contra en la tramitación en particular?

No creo que por tener matices en algunas voces haya que dramatizar. No veo mayores fisuras en la oposición, como sí las veo en un oficialismo que cada vez se ve más crispado dentro de ellos, que muestra la falta de liderazgo del gobierno y de Kast para unificar a su sector. No veo ese problema en la oposición, veo que estamos avanzando en la unidad. Espero que eso se proyecte para que seamos alternativa.

¿Ve una oportunidad en la división del oficialismo? Para actuar en unidad como oposición.

Veo diferencias crecientes en la derecha y veo una indefinición en Chile Vamos sobre si quieren ser una derecha distinta a la ultraderecha o si van a bailar al ritmo de republicanos, que se dedica a denostar, a maltratar a los liderazgos de ese sector. Más que ver la situación de la derecha como una ventaja o no para la oposición, tenemos que construir nuestro proyecto y presentárselo al país.

¿Cómo va a influir la oposición en los pasos que vienen en la megarreforma? El gobierno no necesitó de sus votos en la Cámara ni en el Senado para que avanzara.

Si bien la megarreforma de los súper ricos avanza en el Congreso, yo creo que no convence a la ciudadanía. La gente ha ido entendiendo que esta reforma trae privilegios para el 1% más rico, que se va a traducir en recortes que van a impactar su vida cotidiana. Nuestro rol ha sido presentar propuestas, disponernos a dialogar, y el gobierno no ha tenido esa voluntad. Hay que insistir en presentar alternativas, actuar en unidad y defender los derechos de las personas.

Este martes el Senado vota la AC contra Grau. ¿Confía en que Chile Vamos se va a diferenciar de republicanos?

No me atrevería a hacer una predicción, pero sí espero que la mayoría de las y los senadores escuche a los organismos técnicos. Incluso un informe de la Dipres ha refutado las acusaciones, las mentiras, con las que han tratado de ensuciar la administración del exministro Grau. Sin duda es una acusación del gobierno. Me parecería muy extraño que el Partido Republicano actúe sin consultar al Presidente Kast.

¿Valora la postura de parlamentarios como Diego Schalper y Luciano Cruz-Coke? Ellos reafirmaron su negativa a la AC y fueron criticados en su sector por eso.

Yo valoro todas las voces y personas que fueron contundentes con esta AC sin fundamentos en la Cámara. Actuaron responsablemente, y espero que la mayoría de los senadores así también lo haga.

En total, fueron nueve los ministros de Boric acusados por la derecha. ¿Son de la idea de romper el ciclo y empezar a usar la AC como alternativa de última ratio? El FA impulsó varias en Piñera II.

Hay que distinguir las acusaciones. El contexto en el gobierno del expresidente Piñera era bastante distinto al del expresidente Boric. No haría un empate en ambas situaciones, pero suscribo a la propuesta para elevar los requisitos para presentar AC. En mi período como parlamentaria, no he suscrito ni apoyado ninguna. Es algo que nos tiene que llevar a la reflexión, porque hay muchas otras herramientas para hacer valer las responsabilidades políticas.

Hace unos días, la diputada Yeoamans planteó “vamos a juzgar al ministro Quiroz con los mismos argumentos (que se juzga) al exministro Grau”. ¿Está en el horizonte del FA acusar al titular de Hacienda?

Ella se refiere a que una acusación de estas características, con estos fundamentos, sienta un mal precedente para nuestra institucionalidad. Conversar respecto a acusaciones futuras hoy es ficción. Estamos concentrados en defender los derechos de las personas, trabajar por generar propuestas.

Concluyeron el congreso ideológico del partido. ¿Qué se saca en limpio?

Muestra que el FA es un partido vivo, con fuerza militante, dispuesto a revisar su propuesta para el futuro del país. Confío en que será un proceso enriquecedor. Las definiciones en detalle serán dadas a conocer a la militancia y la opinión públicas por los canales correspondientes.

¿Y en cuánto al perfilamiento del FA como partido opositor?

Hemos sido una oposición firme en la defensa de los derechos de las personas: no estamos disponibles para retrocesos ni para generar más incertidumbre en los hogares chilenos, que es lo que ha generado el gobierno. No hemos sido una oposición obstruccionista, sino una que ha puesto propuestas sobre la mesa. Lamentablemente, el gobierno ha mostrado nula voluntad de dialogar. No solo con nosotros, sino con el resto de la oposición también.