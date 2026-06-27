Vodanovic reitera que “el gobierno se equivocó” al no respaldar la candidatura de Bachelet a la ONU

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, cuestionó nuevamente la decisión del gobierno de José Antonio Kast de no respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Consultada por la exposición que Bachelet debe realizar ante Naciones Unidas, la senadora defendió la postulación de Bachelet y afirmó que la exmandataria cuenta con méritos suficientes para encabezar el organismo internacional.

“Bachelet sin duda ha dado muestras históricas de su compromiso por el trabajo colectivo, por lo que significa haber sido presidenta de nuestro país en dos ocasiones, habiendo hecho importantes avances en materias sociales, pensiones básicas, gratuidad, en un liderazgo horizontal, pero firme. Una visión del multilateralismo muy importante”, destacó Vodanovic en el marco de un encuentro de mujeres progresistas.

“Chile apoya a Bachelet. El gobierno se equivocó y creo que Bachelet va a ganar , porque es la mejor candidata, sin duda, y ha tenido además un despliegue enorme, y ahí hay que agradecer no solo a los gobiernos de México y Brasil, sino a muchos chilenos y chilenas que están en aquello, acompañándola", agregó.

Por su parte, la senadora del Partido Comunista (PC), Claudia Pascual, también lamentó que el Ejecutivo no haya entregado respaldo a la candidatura. A su juicio, la falta de apoyo responde a un “prejuicio político” y deja al gobierno fuera de una postulación que, según dijo, constituye una de las principales cartas internacionales que ha tenido Chile en el último tiempo.

Con todo, Pascual destacó la trayectoria internacional de la exmandataria y sostuvo que se trata de “una tremenda candidata” para representar al país.

“La presidenta Bachelet representa no sólo valores de justicia social, no sólo valores de derechos sociales, sino que por sobre todo la necesidad de no permitir que en el mundo se violen los derechos humanos y se llegue a situaciones tan complejas como es permitir los conflictos armados”, sostuvo Pascual.