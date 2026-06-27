Ramírez (UDI) proyecta que megarreforma se convierta en ley en julio y destaca impacto económico. En la imagen, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, afirmó que tiene “plena confianza” en que el proyecto de ley de reconstrucción será aprobado antes de que termine julio, luego de que la iniciativa avanzara en su tramitación en el Congreso.

Tras el Consejo Social de la UDI, instancia en la que el partido entregó al Presidente José Antonio Kast el documento “Una Agenda Social para Chile”, Ramírez abordó el avance legislativo del proyecto y sostuvo que se trata de una iniciativa clave para la agenda económica del Gobierno.

“El proyecto de ley de reconstrucción se aprobó en la Cámara con amplísima mayoría. La idea de legislar, que era la votación más difícil, se aprobó en el Senado, y hoy día viene la discusión en particular”, señaló el timonel gremialista.

En esa línea, Ramírez aseguró que las fuerzas que respaldan al Gobierno apoyarán la iniciativa durante su discusión particular y agregó que, dependiendo de las materias, también podrían sumarse votos de la oposición.

Ramírez (UDI) proyecta que megarreforma se convierta en ley en julio y destaca impacto económico SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Yo tengo plena confianza de que la integridad del proyecto se va a aprobar. No solamente eso, tengo plena confianza de que antes que termine el mes de julio esa reforma se va a convertir en ley”, afirmó.

Según el diputado, la aprobación de la iniciativa permitiría comenzar a ver efectos durante el segundo semestre, principalmente en materia de inversión, crecimiento económico y empleo, con énfasis en el empleo femenino.

“Creo que vamos a empezar a ver muy rápido los efectos de una ley que lo que busca es atraer más inversión, generar crecimiento económico y también generar más empleo, particularmente para las mujeres”, sostuvo.

Ramírez también afirmó que el proyecto es “crucial” para que el Presidente Kast avance en su promesa de recuperar la prosperidad económica.

Ramírez (UDI) proyecta que megarreforma se convierta en ley en julio y destaca impacto económico. En la imagen, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Este proyecto de ley es crucial en la forma en que el Presidente Kast materializa su promesa de volver a la prosperidad económica, de dejar atrás los años de depresión, de dejar atrás los años de incertidumbre y de mediocridad”, planteó.

El dirigente gremialista realizó estas declaraciones luego de encabezar el cierre del Consejo Social de la UDI, donde el partido entregó al Mandatario un documento de 122 páginas con propuestas sociales elaboradas tras consejos regionales realizados en todo el país.

Ramírez explicó que, si bien el Gobierno tiene como prioridades la seguridad y la economía, la UDI buscó poner sobre la mesa materias sociales, entre ellas listas de espera oncológicas, vivienda, desempleo femenino y otras demandas de carácter local.

Ramírez (UDI) proyecta que megarreforma se convierta en ley en julio y destaca impacto económico

Asimismo, destacó la necesidad de avanzar en unidad entre las fuerzas que apoyan al Ejecutivo, señalando que el país enfrenta una agenda exigente y que existe una “oportunidad única” para retomar el crecimiento.

“Tenemos la oportunidad única de retomar el buen rumbo, de llevar a Chile al desarrollo, de que las familias puedan volver a prosperar, de que podamos vivir en paz. Y para eso se requiere unidad”, concluyó.