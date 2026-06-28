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    Antofagasta y sectores de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alerta temprana preventiva por vientos

    En algunas zonas del norte del país se proyectan vientos de hasta 100 km/h.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial.

    Por alertas y avisos de vientos pronosticados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para diferentes comunas a lo largo de tres regiones.

    Región de Coquimbo

    Para las comunas La Higuera, Paihuano, Vicuña, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Illapel y Salamanca, el organismo decretó la mencionada medida. Esta estará vigente a contar de este domingo 28, “hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten”

    Con inicio en el 1 de julio y final en el 2 del mismo mes, se prevé un viento normal a moderado en la cordillera, entre 50 y 70 km/h.

    Región de Atacama

    Desde el Senapred también establecieron la alerta para las comunas Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen. Esto, a contar del pasado 27 de junio hasta que cambien las condiciones meteorológicas.

    Asimismo, la DMC alertó por un viento moderado a fuerte con desarrollo de tormentas de arena en la cordillera de la Región, desde y hasta el 2 de julio. El organismo también avisó la presencia de viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en cordillera a contar del 1 del mismo mes y hasta dos días después.

    Los vientos pronosticados en la cordillera van desde los 70 km/h, hasta llegar a los 100 km/h durante el jueves 2 de julio.

    Región de Antofagasta

    La misma alerta también se fijó para la Región de Antofagasta, a partir del pasado 27 de junio hasta que lo ameriten las condiciones meteorológicas.

    Dos alertamientos meteorológicos se encuentran vigentes para esta región. El primero, consistente en una alerta, indica un viento moderado a fuerte con desarrollo de tormentas de arena en cordillera de la costa y cordillera de la región desde el primero de julio hasta el segundo día del mismo mes. El segundo, que es un aviso, abarca los días 30 de junio hasta el 3 de julio, y se trata de un viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en cordillera de la costa, pampa, precordillera, precordillera salar y cordillera de la región.

    La velocidad de viento en km/h pronosticada va desde los 25 hasta los 100, dependiendo de la hora, el día y la zona.

    Las alertas tempranas preventivas se constituyen “como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza”, según señalan desde el Senapred.

    Más sobre:VientoAntofagastaCoquimboAtacamaAlerta temprana preventivaSenapred

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