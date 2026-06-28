Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes. Imagen de sus redes sociales

Este fin de semana se informó la muerte del comediante y empresario José Luis “Koto” Valenzuela, una figura que no solo desarrolló una carrera sobre los escenarios, sino que también, según destacaron sus compañeros del circuito, fue parte del crecimiento y profesionalización de la comedia en el país.

Valenzuela comenzó su vínculo con el humor en 2014 y, al año siguiente, consolidó su carrera como comediante de stand-up activo, con presentaciones en escenarios y programas de televisión.

Pero su aporte al rubro también estuvo fuera del escenario. En 2018, junto a León Murillo, cofundó Comedia Ticket, considerada la primera plataforma de venta de entradas dedicada exclusivamente a espectáculos de comedia en Chile.

Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes. Imagen de sus redes sociales Instagram @kotovalenzuela

Antes de dedicarse de lleno a la comedia, Valenzuela también tuvo una carrera ligada al desarrollo digital. Entre 2010 y 2014 fue director de desarrollo web en una empresa de Melbourne, Australia, experiencia que luego cruzó con su trabajo en la industria del entretenimiento.

Hasta ahora, no se han informado públicamente las causas de su muerte.

Comediantes despiden a “Koto” Valenzuela

Tras conocerse la noticia, distintos comediantes y espacios ligados al humor chileno compartieron mensajes de despedida en redes sociales. Uno de los primeros fue León Murillo, amigo y socio de Valenzuela, quien recordó el proyecto que levantaron juntos y el vínculo personal que los unía.

“A veces la vida se encarga de recordarnos que solo estamos de paso; el tuyo fue breve pero rotundo”, escribió Murillo.

Luego agregó: “Me enseñaste mucho, pero por sobre todo descubrí en ti a ese amigo leal, noble, preocupado y dispuesto a pensar en otros”.

El comediante también recordó el inicio de Comedia Ticket, proyecto que ambos impulsaron hace ocho años.

“Hace 8 años echamos a andar nuestro proyecto, pasamos momentos difíciles y más que eso también. Pero siempre le dimos para adelante porque teníamos la profunda convicción de que estábamos haciendo las cosas bien”, señaló.

“Sin ti esto no existiría. Con nadie más en el mundo podría haber abrazado este sueño”, cerró.

En la misma publicación, Pamela Leiva comentó “es una pena”, mientras que Natalia Valdebenito expresó: “Lo siento mucho”.

También reaccionó Mauricio Palma, quien dijo estar “muy triste” por la muerte de Valenzuela.

“Imagino la pena de tantos que compartimos con el Koto y recibimos su cariño. Les mando un abrazo fuerte a todos y el show de hoy es en su nombre”, escribió.

Vicho Viciani también dedicó un mensaje a Valenzuela y recordó los años que compartieron dentro del circuito.

“Aún no lo puedo creer. Empezamos juntos en este camino de la comedia, compartimos tantos escenarios, viajes, asados y experiencias en torno a esto que tanto amabas”, señaló.

Luego añadió: “Solo puedo agradecerte por tu generosidad, por siempre tender una mano cuando se necesitaba y por todo el trabajo y amor que entregabas en todo lo que te proponías”.

Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes. Imagen de sus redes sociales Instagram @kotovalenzuela

Desde Comedy Restobar, uno de los espacios habituales del stand-up en Santiago, también anunciaron que sus funciones serían dedicadas a Valenzuela.

“Fue un pilar fundamental. Su alegría, dedicación y amor por la comedia dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y compartir con él”, señalaron desde el recinto.

La ticketera que ayudó a fundar también lo despidió con un mensaje público: “Hoy nos toca despedir a la persona que estuvo detrás de este emprendimiento, dándolo todo y siempre más. Te extrañaremos y mantendremos tu legado, querido Koto”.