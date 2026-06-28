Código azul en siete regiones por frío: ministra Wulf pide dar aviso al Fono Calle de personas con necesidad de refugio

Ante el pronóstico de bajas temperaturas informado por la Dirección Meteorológica de Chile, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó el código azul en siete regiones del país.

Para este domingo 28 de junio, la medida empieza a regir desde las 17.00 horas en:

Región de Valparaíso: Los Andes y San Felipe.

Región Metropolitana.

Región de O’Higgins: Rancagua.

Región del Maule: Talca y Curicó.

Región de Ñuble: Chillán.

Región del Biobío: Los Ángeles.

Región de La Araucanía: Temuco.

El lunes 29 de junio, el código azul se mantendrá en las mismas zonas, con excepción de la Región de La Araucanía.

“Este fin de semana tendremos bajas temperaturas, podríamos llegar a los -4 grados. Por eso se activó el Código Azul en distintas regiones. Les pedimos que si ven a personas en situación de calle que están pasando frío, llamen al Fono Calle”, manifestó la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.

La secretaria de Estado recalcó que “llamar a tiempo puede salvar vidas”.

El número es el 800 104 777 opción 0.

Con la activación del código azul, se reforzarán las rutas sociales que recorren los distintos sectores donde permanecen personas en situación de calle, entregando alimentación, ropa de abrigo y orientación para acceder a alternativas de hospedaje, con el objetivo de proteger su vida y salud frente al frío extremo.

Para la activación del código azul debe haber temperaturas menores o iguales a 0°C o temperaturas menores o iguales a 5°C con precipitaciones, nieve o aguanieve.

Esto aplica solo para las regiones desde Valparaíso hasta Biobío y en La Araucanía cuando hay temperaturas iguales o menores a 0°C.