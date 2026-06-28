Gobierno activa Código Azul por bajas temperaturas en siete regiones del país

La administración del Presidente José Antonio Kast activó este sábado el programa Código Azul debido al descenso de las temperaturas desde hoy y hasta el domingo 28 de junio en diferentes regiones del centro-sur del país.

El gobierno informó a través de redes sociales que la medida está vigente desde las 17.00 horas de este sábado y hasta las 13.00 horas de mañana domingo.

El Código Azul fue activado para la Región Metropolitana, Rancagua, Los Andes-San Felipe, Talca-Curicó, Chillán, Los Ángeles y Temuco.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó durante esta jornada que debido a una alta presión fría las temperaturas podrían descender hasta los -4°C, condiciones que podrían afectar especialmente a las personas en situación de calle

Esta baja se percibirá en la cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos de Valparaíso, y la cordillera de la costa, valle y precordillera de las regiones Metropolitana, O´Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

En la RM, las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre -3°C y -1°C en la cordillera de la costa y valles interiores, mientras que en zonas precordilleranas caería hasta -4°C y -2°C, según el aviso meteorológico.

La medida busca reforzar la atención a personas en situación de calle durante episodios de bajas temperaturas, mediante operativos que permiten entregar asistencia, abrigo, alimentación y apoyo para el traslado a albergues o refugios habilitados.

En su comunicado el Ejecutivo llamó a la ciudadanía a levantar alertas en caso de ver a una persona en situación de calle que pueda requerir ayuda.

Para reportar un caso, está disponible el Fono Calle 800 104 777, opción 0. También se puede ingresar al sitio codigoazul.gob.cl.

¡Atención! ☝🏻



Desde hoy sábado 27 de junio a las 17:00 horas y hasta mañana domingo 28 de junio a las 13:00 horas, se activa el #CódigoAzul



Recuerda, si ves una persona en situación de calle, puedes levantar la alerta llamando al Fono Calle 800 104 777, opción 0 o ingresando… pic.twitter.com/zWE3i7MZ5q — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) June 27, 2026

¿Qué es el Código Azul?

El Código Azul es una estrategia complementaria al Plan Protege Calle del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Se activa durante los meses de invierno cuando las condiciones climáticas pueden poner en riesgo la vida o salud de personas en situación de calle.

La medida permite reforzar la oferta regular de atención mediante equipos móviles y, en algunos casos, refugios adicionales para enfrentar episodios de frío, lluvia o temperaturas especialmente bajas.