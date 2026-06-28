Maquilladora e influencer: quién era Érika Ramírez, la chilena que murió en los terremotos de Venezuela. Imagen de sus redes sociales.

Érika Ramírez Moller, de 54 años, había construido su vida entre Venezuela y Chile. Era maquilladora profesional, creadora de contenido de belleza en redes sociales y viajaba periódicamente a Maipú, en la Región Metropolitana, para visitar a su familia. El miércoles 24 de junio, su nombre quedó entre las víctimas de los terremotos que golpearon a Venezuela y que han dejado más de 1.400 fallecidos.

Ramírez, quien tenía nacionalidad chilena y venezolana, murió en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos. Según relató su familia, se encontraba junto a su esposo cuando una estructura colapsó.

“Estuvo como aproximadamente 30 horas para que pudieran haberlo rescatado, pero lamentablemente ella, según la información que nos entrega Osvaldo, muere instantáneamente a raíz del desplome de la pared”, dijo Ramón Piedra, cuñado de Érika, en conversación con T13.

Érika tenía un hijo de 21 años, próximo a graduarse de la universidad, y residía desde hace años en Venezuela junto a su familia.

En el ámbito profesional, era maquilladora y especialista en belleza y cabello. También trabajó vinculada al mundo televisivo y a concursos de belleza. Uno de sus últimos trabajos fue en Venevisión, donde maquillaba a animadoras y participantes de certámenes.

Además, mantenía una comunidad activa en redes sociales. En Instagram acumulaba cerca de 31 mil seguidores, donde compartía contenido asociado al maquillaje, la belleza y su vida cotidiana.

Sus familiares en Chile la recuerdan como una persona cercana, cálida y conectada con la naturaleza. “Le gustaba mucho caminar, conectarse con las personas, la naturaleza. Era muy cálida. Queremos recordarla con ese cariño que ella también sentía por los demás”, dijo Elizabeth Uribe, sobrina de Érika, a T13.

Maquilladora e influencer: quién era Érika Ramírez, la chilena que murió en los terremotos de Venezuela. Imagen de sus redes sociales. Instagram @erikaramirezmoller

Tras conocerse su fallecimiento, el Gobierno chileno tomó contacto con la familia para entregar apoyo consular. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que la Dirección General Consular inició coordinaciones para orientar a sus cercanos ante una eventual repatriación del cuerpo.

“Valoramos que el gobierno venezolano haya permitido que nuestro director general consular pueda estar desarrollando las coordinaciones esenciales, para que circunstancias como una persona chilena fallecida pueda tener la orientación necesaria para todos los trámites necesarios en momentos tan difíciles como estos”, señaló Pavez.

Sin embargo, la familia decidió que sus restos permanezcan en Venezuela, país donde vivían su esposo y su hijo.

La madre de Érika, Lilia Moller, dijo a El Mercurio que “ha sido un golpe muy duro; el viernes en la noche fue que me enteré de que de verdad había muerto. El esposo de ella me llamó para decirme”.