Incendio en edificio del centro de Santiago: investigan posible intencionalidad

Un incendio afectó durante la mañana de este domingo a un edificio ubicado en calle Rosas con General Baquedano, en el centro de Santiago, emergencia que ya fue controlada por Bomberos y que ahora será investigada para establecer su origen y causa.

Según informó el capitán Leopoldo Santelices, de la 9° Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el fuego se concentró en un departamento del primer piso, mientras que el resto del edificio resultó afectado principalmente por acumulación de humo.

“El Cuerpo de Bomberos de Santiago concurre a un siniestro en la calle Rosas con General Baquedano por fuego en departamento. Se procedió a revisar el edificio y a evacuarlo”, explicó el capitán. Además, detalló que “ no hay personas lesionadas , se realizó la evacuación sin ningún problema”.

Por su parte, Carabineros precisó que dos domicilios resultaron con daños: uno con afectación estructural de consideración y otro con daños menores.

El capitán Fabián Marambio Brown, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, señaló que las primeras diligencias apuntan a un eventual origen intencional del incendio .

Según explicó, testigos del sector y registros de cámaras de seguridad indican que cerca de las 05:15 horas “un individuo con vestimenta oscura habría rociado un acelerante al primer departamento del primer piso, lo cual habría provocado el incendio”.

De acuerdo con el oficial, el sujeto habría encendido el fuego y luego se dio a la fuga.

Carabineros informó que se encuentra a la espera de instrucciones de la Fiscalía para definir el trabajo especializado en el sitio del suceso. Entre las diligencias que podrían realizarse está el levantamiento de cámaras de seguridad y el trabajo de equipos especializados de Bomberos o de la policía uniformada.

Desde Bomberos, en tanto, indicaron que el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Santiago quedó a cargo de revisar el origen y las causas del siniestro.

Tras el control de la emergencia, los equipos continuaron trabajando en labores de remoción y ventilación. De acuerdo con Bomberos, los residentes podrían volver al inmueble una vez que se despeje la acumulación de humo, proceso que tomaría entre una y dos horas.