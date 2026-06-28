Minsal “reafirma su compromiso con la solidaridad” y envía 30.000 dosis de vacunas a Venezuela

Tras los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que desencadenaron una emergencia en Venezuela, el Ministerio de Salud chileno manifestó su apoyo con un cargamento de vacunas para el país caribeño.

Las cifras oficiales del Gobierno gestionado por Delcy Rodríguez registran 1.430 fallecidos y 3.238 lesionados producto de la catástrofe que tuvo como epicentro a la ciudad de La Guaira.

En este contexto, la cartera de Salud, encabezada por May Chomali, ya entregó un cargamento de 30.000 dosis de inoculación contra la difteria y el tétanos a un operador, para que sean trasladadas hacia la nación afectada. “El Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la solidaridad y la cooperación internacional”, señaló la secretaria de Estado.

Asimismo, Chomali añadió en una publicación en la plataforma X que “este envío forma parte de la ayuda humanitaria que Chile entrega para la prevención de enfermedades y el apoyo oportuno, que son fundamentales para proteger a las comunidades afectadas. Nuestro reconocimiento a todas las instituciones que hacen posible esta misión humanitaria”.